Red Dead Redemption 2 hat schon fantastische Grafik, jetzt sollen 4K-Texturen noch eins drauflegen

Arthur Morgan und Co. sehen dank einer neuen Mod besser denn je aus.

Wenn ihr momentan damit liebäugelt, einen neuen Durchlauf in Red Dead Redemption 2 zu starten, bekommt ihr nun einen weiteren guten Grund dafür geliefert. Der Modder Instanity hat ein großes 4K-Texturenpaket auf Nexusmods veröffentlicht, das die ohnehin schon opulente Grafik des Western-Epos noch weiter verbessert.

Das bringt euch die neue 4K-Mod

Die Mod verbessert jedoch nicht sämtliche Pixeltapeten des Wilden Westens, sondern nur die aller Charaktere, die im Rahmen von Haupt- und Nebenmissionen einen Auftritt in Zwischensequenzen haben. Das betrifft also wenig überraschend die Hauptfigur Arthur Morgan, schließt aber auch beliebte Nebencharaktere wie etwa seine Bandenkumpels Lenny Summers und John Marston mit ein.

Was ändert sich im Detail? Durch die hohe 4K-Auflösung der Texturen wirken die Gesichter der Figuren deutlich schärfer und feine Details treten bedeutend hervor. Vor allem bei Haaren und Bärten dürfte sich das 4K-Facelifting bemerkbar machen. Auch die Bekleidung soll von den neuen Texturen profitieren.

Die ohnehin sehr lebensecht wirkenden Gesichter profitieren von der 4K-Mod vor allem bei feinen Details wie den Haaren. (Quelle: Nexusmods)

So installiert ihr die 4K-Mod auf eurem Rechner

Wenn ihr jetzt bereits die Revolver poliert und eurem treuen Pferd einen Satz neuer Hufeisen spendiert habt, helfen wir euch noch dabei, die Mod schnellstmöglich auf eurem System zu installieren. Denn zunächst gilt es, etwas Vorarbeit zu leisten:

Installiert zunächst das kostenlose Hilfs-Tool Lenny's Mod Loader, indem ihr die heruntergeladenen Dateien in euer RDR2-Installationsverzeichnis entpackt.

Ladet im Anschluss das rund 2,4 GB große 4K-Texturenpaket bei Nexusmods herunter.

Entpackt das Archiv in den Ordnerpfad lml/streams, zu finden in eurem Installationsverzeichnis.

Habt ihr euch das 4K-Texturenpaket installiert und wenn ja, wie gefällt euch das Ergebnis? Ist es in euren Augen eine große visuelle Steigerung oder würdet ihr den optischen Zugewinn eher unter nett, aber nicht bedeutend verbuchen? Oder seid ihr gar mit den Originaltexturen so zufrieden, dass ihr kein Interesse an der Mod habt? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!