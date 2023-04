Enlisted will den Zweiten Weltkrieg historisch zutreffend darstellen.

Enlisted ist ein WW2-Multiplayer-Shooter, der euch die größten Schlachten des Zweiten Weltkriegs nachspielen lässt. Schauplätze, Waffen und Uniformen sind alle historisch korrekt - aber auf den ersten Blick scheint eine neue Luftlandedivision so gar nicht reinzupassen.

Der US-amerikanische Thompson Squad kommt nämlich mit Irokesenschnitt und Gesichtsbemalung daher, was vielleicht erstmal Gedanken an Mad Max weckt. Doch weit gefehlt!

Die Filthy Thirteen im Zweiten Weltkrieg

YouTuber Flakfire teilt bei Twitter ein Video, das erklärt, was es mit dem ungewöhnlichen Airborne-Squad auf sich hat. Darin seht ihr auch, wie die Soldaten im Spiel aussehen:

Die »Filthy Thirteen«, so der Spitzname des Trupps, übernahmen Haartracht und Kriegsbemalung von amerikanischen Ureinwohnern und zogen so unter anderem zur Invasion der Normandie. James McNiece, ein Squad-Mitglied, war halbindianischer Abstammung (genauer: Choctaw). Er taucht auch in Enlisted als Charakter auf.

Der Irokesenschnitt (im Englischen Mohawk) war - wie der Name schon vermuten lässt - bei einigen Indianerstämmen verbreitet und wurde später von anderen Kulturen übernommen - nicht zuletzt wegen der Berühmtheit der »Filthy Thirteen«.

Was bietet Enlisted sonst?

Der Ego-Shooter Enlisted ist ein Battlefield-Konkurrent mit riesigen Maps und Matches für bis zu 100 Spieler, die sich als Teil von Infanterie-Truppen durch Schlachtfelder des WW2 kämpfen. Ihr könnt auch in Fahrzeuge oder Flugzeuge steigen, die natürlich ebenfalls zum Weltkriegs-Setting passen. Das Besondere: Ihr führt gleichzeitig auch Bot-Soldaten durchs Gefecht, denen ihr Kommandos erteilt.

Das Spiel ist für PC, PS4, PS5 und Xbox X/S kostenlos verfügbar, allerdings lassen sich viele Inhalte deutlich schneller freischalten, wenn ihr den Geldbeutel zückt. Falls ihr nichts bezahlen wollt, müsst ihr euch auf viel Grind einstellen, um neue Waffen, dicke Panzer und so weiter freizuspielen.