Battlefield: EA-Chef gesteht Fehler ein, will den Ruf der Serie wiederherstellen

Mit dem kürzlichen Release von Season 2, versucht Battlefield 2042 weiterhin, Fans nach dem gescheiterten mit dem Spiel zu versöhnen. Auch bei EA will man nach eigenen Aussagen an der Marke festhalten und glaubt an eine positive Entwicklung. So äußert sich jedenfalls EA-Chef Andrew Wilson. Was genau er gesagt hat und wie es mit Battlefield weitergehen soll, erfahrt ihr hier.

Es gibt viel zu tun

Wilsons Äußerung fiel in einer Telefon-Konferenz mit dem Investmentbankingunternehmen Goldman Sachs. Der EA-Chef zeigt sich zunächst einsichtig: Man habe bei den letzten beiden Spielen nicht das geliefert, was zu erwarten war. Nun habe man eine Menge zu tun, um die Marke wieder zu alter Größe zu führen. Wilson sieht aber auch gute Chancen für Battlefield. So sagt er:

Aber im Kern ist es eine außergewöhnliche Marke. Und was wir in der Welt der Unterhaltung gesehen haben ist, dass gute Marken widerstandsfähig sind. Und wir haben Filme gesehen, die nicht den Erwartungen an die Franchise gerecht wurden. Star Wars mag hier ein Beispiel sein. Und dann sieht man, was passiert, wenn das richtige Kreativ-Team involviert ist, wie sie die Franchise vollständig neu erfinden und wachsen lassen können.

Wilson führt weiter aus, er habe Vertrauen in das außergewöhnlich kreative Team hinter Battlefield. Außerdem sieht er die Marke an einer Stelle im Vorteil gegenüber Call of Duty:

[...] In einer Welt, in der sich Fragen zur Zukunft von Call of Duty stellen, auf welcher Plattform es erscheinen wird und auf welcher nicht, ist es eine enorme Gelegenheit [...] Battlefield auf allen Plattformen zu veröffentlichen.

Damit spielt Wilson auf den kürzlich publik gewordenen Streit zwischen Xbox- und PlayStation-Chefs an, der aus der Sorge letzterer entstand, man würde Call of Duty für die PlayStation verlieren:

Wie geht es für Battlefield weiter?

Während der EA-Chef der Reihe eine gute Zukunft verspricht, ist es für Spielerinnen und Spieler natürlich erst mal interessanter, wie es um Battlefield 2042 steht. Erst kürzlich startete hier Season 2 mit neuen Inhalten. Was dort alles drinsteckt und wie sich das spielt, erfahrt ihr hier:

Neben weiteren Seasons mit neuen Waffen, Maps und Fahrzeugen will man aber auch noch einige Verbesserungen am Grundspiel veröffentlichen. Während zwei Karten bereits für bessere Spielbarkeit überarbeitet wurden, sollen Map-Updates für die übrigen noch folgen. Die größte und laut Dimi auch wichtigste Änderung ist aber wohl die Rückkehr zum Klassensystem, die mit Season 3 folgen soll.

Wie die Pläne der Entwickler dafür aussehen, verrät euch unsere Übersicht zum geplanten Klassensystem. Welche Änderungen die Entwickler noch planen und wie die überarbeiteten Maps aussehen sollen, könnt ihr euch auch im Entwicklervideo ansehen:

Und auch für das nächste Battlefield werden wohl schon Pläne geschmiedet. Ein eigens gegründetes Studio soll sich nur um Story und Singleplayer-Kampagne kümmern.

Was haltet ihr von der Einschätzung des EA-Chefs? Glaubt ihr, dass die nötigen Mittel investiert und die richtigen Entscheidungen getroffen werden, um Battlefield wieder zum Erfolg zu führen? Oder habt ihr die Marke schon endgültig abgeschrieben und fiebert lieber dem Release von Call of Duty entgegen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!