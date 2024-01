Einer der spannendsten Weltkriegs-Shooter startet bald kostenlos auf Steam

Enlisted ist ein kurioser Multiplayer-Shooter. Ihr spielt nicht nur euch selbst, sondern kommandiert in den gigantischen 200-Soldaten-Gefechten auch einen Squad aus bis zu 9 Soldaten. Einen davon verkörpert ihr, die übrigen Truppen werden von der KI übernommen, sofern ihr euch nicht entscheidet, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Statt nach dem Tod neu zu spawnen, brennt ihr euch also durch euren eigenen Squad und - das ist in der Shooter-Landschaft schon ein ziemlich einzigartiges Konzept.

Abseits davon ist Enlisted seit Jahren aber vor allem eines: eine kostenlose Alternative zu Battlefield. Auf riesigen Weltkriegskarten erobert ihr Kontrollpunkte, dezimiert die feindlichen Truppen und schlagt euch über einige der bekanntesten Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Mit dabei sind auch Panzer und Flugzeuge, generell steht hinter dem Spiel Gaijin als Publisher - also die Macher von War Thunder.

11:45 Enlisted - Was macht der neue WW2-Shooter anders als Battlefield und Co.? - Was macht der neue WW2-Shooter anders als Battlefield und Co.?

Enlisted konntet ihr bisher auf dem PC ausschließlich über einen separaten Client spielen, doch das ändert sich 2024. Unter dem Slogan Enlisted: Reinforced erscheint der Shooter im ersten Quartal auch via Steam, enthält dann natürlich alle Verbesserungen der jüngeren Vergangenheit.

Der Shooter soll dabei maximale Crossplattform-Kompatibilität bieten, ihr könnt also mit Leuten auf PlayStation und Xbox zocken, außerdem mit allen, die weiterhin auf ihren Gaijin-Client setzen. Wer von Gaijin auf Steam umziehen möchte, hat nach Start der Steam-Fassung 30 Tage Zeit für den Umzug. Alle erspielten Fortschritte bleiben dadurch erhalten.

Ein exaktes Release-Datum gibt's noch nicht, grober Zeitraum bleibt das erste Quartal, also irgendwann zwischen jetzt und dem 31. März 2024. Alternativ ist seit Januar 2024 mit Hell Let Loose auch ein handfester Konkurrent im Game Pass verfügbar - in der Redaktion haben wir bereits einen jungen, spritzigen Redakteur darauf angesetzt, sich durch das Spiel zu quälen.

Werdet ihr Enlisted auf Steam eine Chance geben? Zockt ihr das Spiel schon aktiv? Oder wartet ihr emsig auf das nächste Battlefield, nur damit DICE dann doch wieder irgendwie gegen den Strich bürstet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wir sind gespannt.