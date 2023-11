Eine der besten Netflix-Reihen wird zur Trilogie - mit Henry Cavill und Millie Bobby Brown

Aller guten Dinge sind drei: Enola Holmes bekommt von Netflix einen dritten Film spendiert. Bildquelle: Netflix

Fans mussten lange warten, aber jetzt ist es offiziell: Netflix hat grünes Licht für Enola Holmes 3 gegeben! Damit werden die auf Sherlock Holmes basierenden Filme des Streamingdienstes zur Trilogie.

Viele offene Fragen zu Enola Holmes 3

Wann Enola Holmes 3 bei Netflix startet und welche Stars sich dieses Mal blicken lassen, bleibt aktuell noch offen. Am wahrscheinlichsten ist natürlich die Rückkehr von Millie Bobby Brown als Enola und Henry Cavill in der Rolle von Sherlock Holmes. Weitere Stars wie zum Beispiel Helena Bonham Carter hatten sich ebenfalls schon in der Netflix-Reihe blicken lassen.

Vor 2025 sollten Fans mit Enola Holmes 3 allerdings nicht rechnen. Konkrete Infos zur Handlung lassen auch noch auf sich warten, während es natürlich mehr als genug Romane als Vorlage geben würden. Die Krimis der Autorin Nancy Springer umfassen aktuell acht Bände, nur zwei wurden bisher von Netflix verfilmt.

Falls ihr eine Gedächtnisauffrischung braucht: Zum Ende des zweiten Films hatte Elona Holmes (Millie Bobby Brown) gerade erst ihre persönliche Detektei eröffnet, nachdem sie ihren ersten Fall mit der Hilfe ihres Bruders Sherlock (Henry Cavill) lösen konnte.

1:57 Enola Holmes 2: Trailer zum zweiten Netflix-Krimi mit Millie Bobby Brown und Henry Cavill

Ein Krimi- und Kritiker-Hit bei Netflix

Dass Enola Holmes 3 kommt, bestätigte Produzent Scott Stuber übrigens im Interview mit Collider, demzufolge momentan an dem Drehbuch für den Film gearbeitet wird. Die ersten beiden Filme waren für Netflix definitiv ein Erfolg und auch eine Post-Credits-Szene machte Hoffnung auf weitere Fortsetzung.

Teil 1 und Teil 2 der Krimi-Reihe kommen beispielsweise bei Rotten Tomatoes auf einen Wertungsdurchschnitt von 91 beziehungsweise 93 Prozent. Zuschauer zeigen sich ein bisschen weniger euphorisch und zücken durchschnittlich nur 71 beziehungsweise 79 Punkte.

