Große Survival-Hoffnung Enshrouded startet bald in die Beta: So nehmt ihr teil

Demnächst könnt ihr das Survival-Spiel Enshrouded selbst ausprobieren.

Survival-Fans, packt euch schon mal ein paar Lunchboxen auf Vorrat: Bald startet Enshrouded in eine Closed Beta bei Steam. Und wir haben alle Infos, die ihr für die Anmeldung braucht!

Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, was Enshrouded ist: Koop-Survival-Action mit Basenbau und Magie, in der ihr die letzte Hoffnung für euer aussterbendes Volk seid. Ein neuer Trailer zeigt hier mehr zum Baumodus und dem umfangreichen Terraforming:

2:52 Enshrouded: Das Survival-Rollenspiel zeigt Basenbau und Terraforming im Trailer

Alles Wichtige zur Beta von Enshrouded

Wann startet die Beta?

Ein genaues Datum für die Closed Beta haben die Entwickler noch nicht bekannt gegeben. In einem Blog-Eintrag vom 7. Juli heißt es: »In ein paar Wochen geht’s los«, also rechnen wir spätestens Anfang August 2023 damit. Eine Woche für Start soll es nochmal ein Update mit konkreten Daten geben, dann erfahren wir hoffentlich auch die Dauer der Testphase.

Wie melde ich mich an?

Die Anmeldung für die Closed Beta ist aktuell noch offen, tragt euch dafür hier auf der Website des Spiels ein. Stellt sicher, dass ihr auch auf dem offiziellen Discord-Server angemeldet seid, denn dort bekommt ihr die Keys, wenn ihr zugelassen werdet. Ihr braucht außerdem einen Steam-Account und müsst sämtliche geforderte Daten zu euch und eurem Rechner ausfüllen und ein NDA unterschreiben, um teilzunehmen.

Was steckt in der Beta?

Die genauen Inhalte haben die Entwickler nicht aufgelistet, aber Enshrouded ist weit davon entfernt, ein fertiges und vollständiges Spiel zu sein. Es erscheint bei Steam 2023 erstmal im Early Access – rechnet also damit, dass auch in der Beta längst nicht alle geplanten Biome, Funktionen, Ressourcen und so weiter enthalten sind.

Was muss ich noch zur Beta wissen?

Die Entwickler bitten ausdrücklich um euer Feedback zur Beta. Meldet ihnen also sämtliche Bugs, auf die ihr stoßt. Anhand eurer Meinungen wollen die Entwickler das Spiel dann anpassen.

Werdet ihr euch für die kommende Enshrouded-Beta anmelden? Oder wartet ihr lieber auf den Early Access beziehungsweise sogar das fertige Spiel, dass vermutlich 2024 erscheint?