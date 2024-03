Enshrouded plant Großes: Roadmap für 2024 mit tonnenweise Inhalten für den Survival-Hit enthüllt

Der schon ziemlich umfangreiche Basenbau von Enshrouded soll auch mit neuen Features erweitert werden.

Seit Ende Januar ist das Survivalspiel Enshrouded im Early Access verfügbar. In den ersten Wochen nach der Veröffentlichung kümmerten sich die Entwickler in erster Linie um Bugfixes und sammelten Feedback. Bald soll das Spiel aber viele neue Inhalte bekommen, die sich Spielerinnen und Spieler gewünscht haben. Das verrät jetzt die neu veröffentlichte Roadmap für 2024.

Was steckt alles in der Roadmap?

Auf Steam verraten die Entwickler, wie ihre Pläne für den Rest des Jahres aussehen. Viele der angekündigten Änderungen beruhen auf dem Feedback der Community, die auf der offiziellen Website über neue Features abstimmen konnte.

In folgender Infografik sind alle geplanten Neuerungen aufgeführt. Die Entwickler weisen allerdings darauf hin, dass sich hier noch manches ändern könnte. So ist es etwa möglich, dass die Entwicklung eines neuen Features länger braucht als zunächst erwartet.

Die angekündigten Neuerungen für Enshrouded umfassen kleinere Features, aber auch viele neue Inhalte.

Die Roadmap ist in zwei Abschnitte unterteilt. Ein Großteil der Änderungen soll mit den nächsten paar Updates erscheinen, unter anderem:

Wiederholbare Quests: Wurde eine Quest abgeschlossen, ist sie bisher auch für andere Spieler auf dem selben Server nicht mehr verfügbar. Das soll sich bald ändern.

Wurde eine Quest abgeschlossen, ist sie bisher auch für andere Spieler auf dem selben Server nicht mehr verfügbar. Das soll sich bald ändern. Neue Region: Bis zum vollständigen Release soll die Welt von Enshrouded noch deutlich größer werden. Als nächstes soll eine neue Gebirgsregion dazukommen.

Bis zum vollständigen Release soll die Welt von Enshrouded noch deutlich größer werden. Als nächstes soll eine neue Gebirgsregion dazukommen. Wettersystem: Bisher scheint in Enshrouded immer die Sonne, bald sollen aber auch Wolken aufziehen und Regen fallen.

Bisher scheint in Enshrouded immer die Sonne, bald sollen aber auch Wolken aufziehen und Regen fallen. Neue Gegner und Bosse: Gerade bei den Bossgegnern gibt es noch nicht allzu viel Abwechslung, in Zukunft trefft ihr auf neue Bedrohungen. Gegner sollen außerdem auf Patrouille gehen.

Gerade bei den Bossgegnern gibt es noch nicht allzu viel Abwechslung, in Zukunft trefft ihr auf neue Bedrohungen. Gegner sollen außerdem auf Patrouille gehen. Tierhaltung: Die Tiere in Enshrouded könnt ihr bisher nur jagen, in Zukunft sollt ihr sie auch auf einer Weide halten können.

Die Tiere in Enshrouded könnt ihr bisher nur jagen, in Zukunft sollt ihr sie auch auf einer Weide halten können. Gameplay-Einstellungen: Was genau damit gemeint ist, wird nicht weiter ausgeführt. Wahrscheinlich handelt es sich um Schwierigkeitseinstellungen für Kämpfe, oder Ressourcenabbau-Raten.

Was genau damit gemeint ist, wird nicht weiter ausgeführt. Wahrscheinlich handelt es sich um Schwierigkeitseinstellungen für Kämpfe, oder Ressourcenabbau-Raten. Steam Deck Support: Wer Enshrouded unterwegs spielen will, kann das Survivalspiel bald auf das Steam Deck laden.

Wer Enshrouded unterwegs spielen will, kann das Survivalspiel bald auf das Steam Deck laden. Fixes und technische Verbesserungen: Unter anderem sind Performance-Verbesserungen, Bugfixes, Interface-Änderungen und mehr angekündigt.

Im zweiten Abschnitt werden Neuerungen aufgeführt, die erst später im Jahr erscheinen sollen, zum Beispiel:

Wasser: Ist euch schon mal aufgefallen, dass es in Enshrouded keine Seen und Flüsse gibt? Gewässer werden noch per Update nachgeliefert.

Ist euch schon mal aufgefallen, dass es in Enshrouded keine Seen und Flüsse gibt? Gewässer werden noch per Update nachgeliefert. Neue Biome: Neben dem Gebirge sollen weitere neue Gebiete dazukommen.

Neben dem Gebirge sollen weitere neue Gebiete dazukommen. Multiplayer-Features: In Zukunft sollt ihr die Basen anderer Spielerinnen und Spieler besuchen können, und sie sogar mit ihnen teilen. Außerdem wird angekündigt, dass ihr auch Gameplay-Erfahrungen teilen könnt.

Was haltet ihr von der neuen Roadmap zu Enshrouded? Sind genau die neuen Features dabei, die ihr euch am dringendsten gewünscht habt? Kommen eure Wunschänderungen für das Survivalspiel erst später? Oder sind sie vielleicht sogar überhaupt nicht vertreten? Schreibt uns eure Meinung dazu doch gerne in den Kommentaren!