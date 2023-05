Enshrouded wirkt wie ein Fantasy-Valheim mit Rittern und Burgen

Enshrouded ist ein neues Survival-RPG aus Frankfurt.

2021 avancierte das Wikinger-Survivalspiel Valheim zum Überraschungshit, jetzt kündigt das deutsche Studio Keen Games mit Enshrouded einen Titel an, den Fans von Valheim im Auge behalten sollten. Auch hier begebt ihr euch in eine offene Fantasywelt, die ihr alleine oder mit Freunden erkunden dürft.

Keen Games hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und konzentriert sich bei der Entwicklung in erster Linie auf ungewöhnliche Rollenspiele. Zuletzt feierte das Studio mit dem Multiplayer-Rollenspiel Portal Knights große Erfolge, das unteranderem beim deutschen Computerspielpreis 2017 eine Auszeichnung als bestes deutsches Spiel des Jahres erhielt. In unserem Test schnitt es allerdings weniger gut ab.

Enchrouded soll laut Creative Director Antony Christoulakis nun das Spiel werden, von dem Keen Games seit Jahren träumt . Das Spiel wurde direkt mit einem Gameplay-Trailer enthüllt:

2:15 Gameplay-Trailer enthüllt das Survival-RPG Enshrouded

Darum geht es in Enshrouded

Die Spielerinnen und Spieler erwachen in Enshrouded in einer magischen Welt namens Embervale und werden Flameborn genannt. Sie sind Krieger aus der Vergangenheit, die in Tempeln in einen tiefen Schlaf versetzt wurden. In der Zwischenzeit erging es der Welt eher bescheiden. Die wurde nämlich von einer Seuche erfasst, die sämtliche Magie korrumpierte.

Folglich wimmelt es in der gesamten offenen Spielwelt jetzt vor düsteren Nebel und wahnsinnigen Monstern. Die wiedererwachten Flameborn müssen nun den Nebel zurückdrängen und dafür die Welt erkunden, bebauen und ihre eigenen Fähigkeiten verbessern.

Erste Screenshots zeigen eine malerische Welt, voller unterschiedlicher Biome.

In Gameplay ausgedrückt erwarten euch folgende Features:

Rollenspiel: Ihr erstellt euch einen eigenen Charakter und fertigt dank des umfangreichen Crafting-Systems eigene Rüstungen oder Waffen an. Mithilfe eines Talentbaumes entwickelt ihr eure Figur weiter.

Ihr erstellt euch einen eigenen Charakter und fertigt dank des umfangreichen Crafting-Systems eigene Rüstungen oder Waffen an. Mithilfe eines Talentbaumes entwickelt ihr eure Figur weiter. Koop: Bis zu 16 Spielerinnen und Spieler können gleichzeitig in die weite Welt von Embervale eintauchen und gemeinsam eine Basis bauen oder sich in Kämpfen unterstützen.

Bis zu 16 Spielerinnen und Spieler können gleichzeitig in die weite Welt von Embervale eintauchen und gemeinsam eine Basis bauen oder sich in Kämpfen unterstützen. Städte und Burgen: In Enshrouded geht es auch darum, ums Überleben zu kämpfen. Dafür sammelt ihr Vorräte und errichtet eine eigene Basis. Gemessen an den Bildern aus dem Trailer, können so sogar mittelalterliche Städte oder Burgen entstehen. Ihr könnt außerdem NPCs finden und als Handwerker rekrutieren.

In Enshrouded geht es auch darum, ums Überleben zu kämpfen. Dafür sammelt ihr Vorräte und errichtet eine eigene Basis. Gemessen an den Bildern aus dem Trailer, können so sogar mittelalterliche Städte oder Burgen entstehen. Ihr könnt außerdem NPCs finden und als Handwerker rekrutieren. Bosskämpfe: Um den Nebel zurückzudrängen, müssen die Flameborn recht schlagfertige Bosse bezwingen, die als Anführer verschiedener Fraktionen auftreten.

Enshrouded soll noch dieses Jahr in den Early Access auf Steam wandern, ein Jahr später rechnen die Entwickler derzeit mit einem vollwertigen Release. Bis dahin sollen neue Features Einzug halten und auch die offene Welt soll vergrößert werden.