Enshrouded: Steams nächstes großes Survivalspiel hat jetzt einen Release-Termin

Enshrouded setzt auf einen interessanten Mix aus Survival und Rollenspiel.

Enshrouded kann sich schon vor dem Release über einen großen Erfolg freuen: Das deutsche Spiel hat es auf Platz 15 der meistgewünschten Steam-Spiele geschafft und damit andere Hochkaräter wie Warhammer 40k: Space Marine 2 und Homeworld 3 hinter sich gelassen!

Und wo wir gerade vom Release sprechen: Der ist nun auf einen Tag festgelegt worden. Ab dem 24. Januar 2024 könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt sind.

Erst einmal nur im Early Access

In einem Community-Post auf Steam hat der deutsche Entwickler Keen Games bekanntgegeben, dass Enshrouded am besagten 24. Januar 2024 erst einmal in den Early Access starten wird. Das heißt also: Das Spiel ist dann noch nicht fertig, sondern wird auf Basis des Feedbacks der Early-Access-Käufer weiterentwickelt.

Was ist im Early Access enthalten? Alle wichtigen Features sollen bereits integriert sein. Im Laufe des Early Access sind eine deutliche Erweiterung der Welt mit weiteren Biomen sowie neue Gegner, Ressourcen, Crafting-Rezepte, Möbel und mehr geplant. Einen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet, erhaltet ihr im brandneuen Trailer:

2:00 Enshrouded: Die Survival-Hoffnung enthüllt in neuem Trailer den Releasetermin

Wann erfolgt der finale Release? Angepeilt ist derzeit, innerhalb eines Jahres den Early Access hinter sich zu lassen. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt und kann sich je nach Feedback der User noch ändern.

Was gibt es alles zu Enshrouded zu wissen?

Vieles! Okay, das ist eine etwas kurze Antwort. Wer bislang noch nie etwas von Enshrouded gehört hat: Es handelt sich um ein Survival-Spiel, dass einige Action-Rollenspiel-Elemente kombiniert.

Im Koop mit bis zu 16 Spielerinnen und Spielern durchstreift ihr eine große Open World, sammelt Ressourcen, stellt damit unter anderem Waffen und Rüstungen her und bekämpft Bosse und andere Feinde. Flexibilität für eure Spielweise soll unter anderem ein Talentbaum ermöglichen.

Unser Survival-Experte Alex hat vor einigen Wochen sogar exklusive Einblicke in Enshrouded erhalten. Sein Fazit: Das könnte der nächste große Genre-Hit werden!

Freut ihr euch auf Enshrouded? Habt ihr Lust auf ein neues, großes Survival-Abenteuer oder ist für euch die Luft aus dem Genre so langsam raus? Welche Erwartungen habt ihr an die Entwickler, was den Early Access betrifft? Oder lasst ihr einfach erst mal alles auf euch zukommen? Wir sind gespannt, also schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!