160.000 Spieler zugleich: Survival-Hit Enshrouded hat seinen Steam-Release-Rekord mehr als verdoppelt

Enshrouded bleibt ein Topseller auf Steam und vermeldet inzwischen bereits den Meilenstein von 1.000.000 Spielern.

Bereits kurz nach Release zeichnete sich der Erfolg ab, doch nun kommen zu Enshrouded Zahlen in Umlauf, die wahrhaft beachtlich sind: 1 Million Spieler, wie Keen Games auf X, einst Twitter, postet.

Und am Sonntag, 28. Januar 2024, bauten und kämpften sich laut steamdb zeitgleich mehr als 160.000 Spieler durch die Welt von Embervale. Damit erlebt der Titel einen anhaltend positiven Trend, der den für die Macher tollen Launch untermauert.

Enshroudeds Zahlen wachsen stetig

Denn wie auch wir berichteten, vermochte Enshrouded schon am ersten Abend, an dem die ganze Breite der Spielerschaft auf Start drücken konnte, rund 70.000 Spieler gleichzeitig zu beschäftigen.

Es wellt sich stetig hinauf. Quelle: Steamdb

Und die obige Grafik zeigt euch, mit welcher klar erkennbaren Steigung die Spielerzahl seitdem langsam aber stetig Tag für Tag hinaufwellt. Wenig überraschend wird der Höhepunkt zumeist am frühen Abend erreicht.

Aber der Aufschwung scheint ja beendet: Ja, die Grafik zeigt, dass die Kurve am Montag, 29. Januar, flacher ausläuft, ehe sie nachts nach deutscher Zeit schließlich wieder abfallen wird. Wahrscheinlich werden um die 30.000 bis 40.000 Leute im Vergleich zu Sonntag fehlen.

Allerdings wird erst das kommende Wochenende wohl einen echten Benchmark bieten, um zu schauen, wie sich die Spielerzahlen mittelfristig entwickeln. Denn unter der Woche gestaltet sich der Spielekonsum der divers aufgestellten Spielerschaft erfahrungsgemäß immer noch sichtbar anders als am Wochenende oder an Feiertagen.

Die Bewertungen auf Steam zeigen sich derweil von ihrer freundlichen Seite: 84 Prozent von mehr als 13.000 Rezensionen fallen positiv aus.

13:02 Enshrouded - Test-Video zum Survival-Spiel im Early Access

Direkt hierunter findet ihr noch reichlich weiteren Content zu Enshrouded. Abseits unseres Tests wartet dort zum Beispiel ein umfangreicher Einsteiger-Guide auf euch.

Und Kollege Nils kann sich für ein Detail begeistern, das zumeist unter den Tisch fällt: Wie groß (klein) ist eigentlich der Download in Relation zu dem Batzen an Daten auf der Platte hinterher, den die .exe-Datei auf Bedarf in den Arbeitsspeicher lädt?

Enshrouded wird es zwar wohl nie schaffen, Palworld in Sachen Spielerzahlen vom Survival-Thron zu stoßen - das spielt in einer anderen Liga -, aber dennoch ist der rasante Startlauf vom neuesten Produkt der Entwickler bei Keen Games beachtlich. Erfolge solcher Art tun der ganzen Branche in Deutschland sicherlich gut - vor allem nach der augenscheinlichen Schließung von Piranha Bytes.