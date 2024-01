Enshrouded mit 70.000 Spielern gleichzeitig: Düstere Mittelalter-Alternative zu Palworld schlägt auf Steam ein

Seit dem 24. Januar erkunden erste Spielerinnen und Spieler die Welt von Enshrouded.

Für Survivalspieler begann 2024 mit einem Paukenschlag: Das Pokémon-Survivalspiel Palworld bricht derzeit allerlei Rekorde und sitzt seit Tagen an der Spitze der Steam-Charts. Nicht ganz so spektakulär, aber trotzdem beachtlich verlief der Release von Enshrouded, einem Open-World-Survivalspiel mit einem mittelalterlichen Fantasy-Setting.

Vielversprechende Zahlen

Am Abend des 24. Januar probierten bis zu 70.000 Spielerinnen und Spieler Enshrouded gleichzeitig aus. Aktuell ist das Survivalspiel sogar Topseller auf Steam, und zwar noch vor dem Überraschungshit Palworld.

Was macht man in Enshrouded überhaupt? Ihr erkundet allein oder mit Freunden eine von einem tödlichen Nebel befallene Welt, deren Zivilisation längst zerstört wurde. Wie für das Genre üblich, sorgt ihr zunächst für die Überlebensgrundlagen, kämpft gegen Bosse, craftet eigene Ausrüstung und errichtet schließlich eine Basis. Außerdem lernt ihr neue Skills für Krieger, Schützen oder Magier.

Unterwegs freundet ihr euch mit NPCs an und könnt sie in euer Lager schicken, um es dann sogar zu einem richtigen Dorf auszubauen. Einen ersten Eindruck vom Gameplay könnt ihr euch hier ansehen:

2:21 Enshrouded: Wir befreien zu viert ein Fort von Plünderern

Sehr positive Bewertungen

Enshrouded verkauft sich aber nicht nur gut, sondern kann sich auch über viele positive Bewertungen freuen. Bei den bisher etwa 3.400 Bewertungen auf Steam gibt es zu 83 Prozent einen Daumen nach oben. Direkt zum Release gab es noch deutlich mehr negative Bewertungen, was vor allem an einem inzwischen behobenen Fehler lag, der zum Absturz des Spiels führte.

Was wird gelobt?

Die Welt sieht toll aus, und lädt zum Erkunden ein.

Es können bereits dedizierte Server erstellt werden.

Der Basenbau bietet viel Auswahl.

Was wird kritisiert?

Offenbar kommt es auf manchen Systemen zu Performanceproblemen.

Der Fortschritt von Quests ist an den Server gebunden. Hat jemand anders auf dem Server schon eine Quest erledigt, ist sie für euch nicht mehr verfügbar.

Im Multiplayer können nicht alle Spielerinnen und Spieler ihre eigene Basis bauen.

Auch wir haben uns Enshrouded natürlich gründlich angesehen. In unserem Test lest ihr, was uns am Survivalspiel gefällt, und wo die Entwickler noch nachbessern müssen:

Auch in diesem Jahr scheint die Beliebtheit von Survivalspielen noch nicht nachzulassen. Nach dem Erfolg von Palworld und dem vielversprechenden Start von Enshrouded geht es auch bald mit weiteren Titeln aus dem Genre weiter. Im Februar wird etwa das Auto-Survivalspiel Pacific Drive veröffentlicht. Was es so spannend macht, könnt ihr euch im obigen Video ansehen.