Enthüllt: Indiana Jones und der Große Kreis wirkt wie ein wahrhaftiger Indy-Klassiker - aus der Ego-Sicht

Bei Indiana Jones und der Große Kreis seid ihr einem großen Geheimnis auf der Spur.

Es war kein Geheimnis, dass aktuell bei Bethesda ein Spiel zum legendärsten Schatzsucher der Filmgeschichte in Entwicklung ist. Nun wurde es im Rahmen der ersten Xbox Developer Direct 2024 enthüllt und es trägt den Namen Indiana Jones und der Große Kreis.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein actionreiches Singleplayer-Adventure von Machine Games. Die haben unter anderem die letzten vier Wolfenstein-Spiele entwickelt und bewiesen damit, dass sie in der Lage sind, ein fantastisches und actiongeladenes Solo-Abenteuer zu servieren. Alle wichtigen und bekannten Infos zum neuen Indy-Spiel findet ihr in dieser Übersicht.

Was wurde gezeigt?

Der Trailer zeigt einige Cutscenes sowie Gameplay-Ausschnitte des Spiels. Unter anderem seht ihr, wie Indy Rätsel löst, auf kreative Art Gegner vermöbelt, unterschiedliche Schauplätze bereist und in eine Falle nach der anderen tappt. Aber seht einfach selbst:

3:06 Indiana Jones zeigt mit The Great Circle klassische Peitschen-Action

Über die Story lässt sich anhand des Trailers kaum etwas sagen. Jedoch wird klar, dass Indy einem großen Geheimnis auf der Spur ist. Die Entwickler haben in einem weiteren Video verraten, dass Indy sich auf die Suche nach einem gestohlenen Relikt macht und herausfinden will, warum gerade dieses entwendet wurde.

Wann erscheint das Spiel?

Indiana Jones und der Große Kreis soll 2024 für PC und die Xbox Series X/S erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Außerdem wird es pünktlich zum Release im Game Pass erscheinen.

Welche Features gibt es?

Neben dem Gameplay-Trailer haben die Entwickler bereits einige weitere Features des Spiels verraten.

Ihr steuert Indiana Jones in Ego-Perspektive .

. Es gibt viele unterschiedliche Rätsel.

Es gibt Kämpfe und unterschiedliche Waffen wie Schaufeln, Revolver und natürlich eure Peitsche.

Konflikte und andere Ereignisse könnt ihr fast immer auf unterschiedliche Weise angehen und lösen .

. Die Peitsche kann zum Klettern, Ablenken von Feinden und zum Kämpfen verwendet werden.

Es gibt zahlreiche, optionale versteckte Geheimnisse und Rätsel.

Ihr bereist eine Vielzahl von Schauplätzen wie zum Beispiel Dschungel, antike Tempel, Höhlen, die ägyptischen Pyramiden und zerbombte Städte.

Die Geschichte von Indiana Jones und der Große Kreis spielt 1937 und findet zwischen Der Jäger des verlorenen Schatzes und Der Letzte Kreuzzug statt.

und statt. Die Musik stammt von dem Komponisten Gordy Haab.

Ihr werdet von der investigativen Reporterin Gina unterstützt.

Um mehr über die Features von Indiana Jones und der Große Kreis zu erfahren, empfehlen wir euch den Deep Dive von Machine Games:

13:40 14 Minuten mit Indiana Jones and the Great Circle: So treu will das Spiel der Filmvorlage werden

Weitere interessante Informationen

Neben dem legendären Schatzjäger selbst seht ihr einen weiteren alten Bekannt wieder: Nämlich Marcus Brody, den Konservator des National-Museums und guten Freund von Indy. Beide sind selbstverständlich dem Aussehen ihrer Filmschauspieler nachempfunden.

Die Entwickler betonen, dass ihr weder ein Fan von Indiana Jones sein noch die Filme gesehen haben müsst, um Spaß an dem Spiel zu haben und es genießen zu können. Weitere interessante Ankündigungen vom Xbox Developer Direct findet ihr hier:

Was haltet ihr von den ersten Informationen zu Indiana Jones und der Große Kreis? Glaubt ihr, dass das Singleplayer-Abenteuer bei Machine Games in den richtigen Händen ist? Welche Hoffnungen und Befürchtungen habt ihr bezüglich des Titels rund um den legendären Schatzsucher? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!