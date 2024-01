Wer spricht Indiana Jones in Der Große Kreis? Auf Deutsch und Englisch mit neuer Stimme

Wer spricht denn da? Auf Deutsch und Englisch müssen sich Fans von Indiana Jones umgewöhnen.

Wenn ihr euch den neuen Trailer zu Machinegames Indiana Jones und der Große Kreis auf Deutsch oder Englisch angesehen habt, werdet ihr eine Stimme gehört haben, die in beiden Fällen eigentlich nicht zum Gesicht des Helden gehört. Auf Englisch, da Harrison Ford sein Ebenbild im Spiel nicht selbst vertont und auf Deutsch, da ein anderer Synchronsprecher am Werke ist als üblich.

Wer ist es, den wir da genau hören? Wir verraten es euch!

Indiana Jones auf Deutsch

Kommen wir erstmal zur deutschen Version von Indiana Jones und der Große Kreis, da das wohl die Version ist, auf die die meisten hier zurückgreifen werden. Dafür könnt ihr euch hier nochmal kurz den deutschen Trailer ansehen:

Alteingesessene Fans merken sofort, dass Indiana anders klingt und das kann einen bei einer derartigen Kultfigur schon einmal aus der Bahn werfen. Hier wird also einiges an Gewöhnung notwendig sein. In der Vergangenheit war die deutsche Stimme von Harrison Ford eigentlich immer Wolfgang Pampel, der seit 1978 dem Schauspieler seine Stimme leiht.

Florian Clyde spricht Indiana Jones: Statt Pampel übernimmt für Der Große Kreis jetzt Florian Clyde die Synchronarbeit. Die Gründe liegen dafür vermutlich am Alter. Zwar passt Pampel noch gut zu dem mittlerweile 81-jährigen Harrison Ford, doch schon in Indiana Jones und das Rad des Schicksals wirkte Pampels Stimme aus dem Munde des digital verjüngten Harrison sehr unpassend.

Für Clyde ist es nicht das erste Mal, dass er eine ikonische Rolle vertont, die mit Harrison Ford in Verbindung gebracht wird. Schon in Solo: A Star Wars Story vertonte der 40-Jährige den jungen Han Solo - der in diesem Film allerdings von Alden Ehrenreich und nicht von Ford selbst gespielt wurde.

Indiana Jones auf Englisch

Auch in der Original-Vertonung erklingt nicht die gewohnte Stimme, auch wenn der Unterschied hier zumindest als deutscher Muttersprachler etwas weniger heraussticht. Den englischen Trailer könnt ihr nochmal hier ansehen:

3:06 Indiana Jones zeigt mit The Great Circle klassische Peitschen-Action

Troy Baker spricht Indiana Jones: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr die neue englische Stimme von Indy schon einmal an anderer Stelle gehört habt. Zumindest, wenn ihr häufig Videospiele in englischer Sprache durchspielt. Troy Baker ist eine wahre Branchengröße und lieh über die Jahre schon hunderten Figuren seine Stimme. Hier eine kleine Auswahl an Charakteren, die Baker bislang vertont hat:

Gul'dan in World of Warcraft

Tim Drake, Jason Todd, Dick Grayson und Two-Face in Batman: Arkham City / Arkham Knight

James Sunderland in Silent Hill 2 HD

Booker DeWitt in BioShock Infinite

Joel Miller in The Last of Us 1 und 2

Magni in God of War

Was haltet ihr von der stimmlichen Neubesetzung von Indiana Jones? Klingt das alles für euch noch immer so, wie ihr euch den kultigen Helden vorstellt oder könnt ihr nicht anders, als mit den Zähnen zu knirschen? Spielt ihr lieber auf Deutsch oder wechselt ihr dann doch auf die englische Vertonung? Hättet ihr euch eher eine Rückkehr von Wolfgang Pampel gewünscht, oder nicht? Schreibt es in die Kommentare!