Ein weiterer Titel für den wachsenden Katalog des Epic Game Store: In Shakedown Hawaii, dem Nachfolger Retro City Rampage, treffen der farbenfrohe 80er Jahre-Look von GTA Vice City auf 16bit-Grafik und Urlaubs-Feeling auf knallharte Gangster-Geschäfte. Ein erneuter (wenn auch eher kleiner) Schlag gegen den kriselnden Konkurrenten Steam.

Euer Ziel in der pixeligen Open World ist es nämlich, ein kriminelles Imperium zu errichten. Neben Waffengewalt sind dabei auch der Immobilienmarkt oder Aktienhandel gefragt. Der neuste Trailer zeigt, wie all das funktioniert:

Aktuell hat Shakedown: Hawaii die Beta-Phase erreicht und erste Versionen werden an Tester ausgeliefert. Die sollen Feedback liefern, wo es noch an Feinschliff fehlt, welche Missionen ihnen besonders gut gefallen haben und so einen möglichst reibungslosen Release ermöglichen. Mit seinem GTA-Anleihen erinnert das Spiel ein wenig an sogenannte Demakes im 8- oder 16bit-Look.

Einen konkreten Launch-Termin gibt es zwar bisher noch nicht, Shakedown: Hawaii erscheint aber auf dem PC vorerst exklusiv im Epic Store. Der Vorgänger Retro City Rampage DX war noch für Steam und GOG erschienen.

Zuletzt hatten die Entwickler von Vblank Entertainment unter anderem die Grafik von Shakedown: Hawaii stark verbessert, die 2D-Zwischensequenzen neu koloriert, die Charakter-Animationen verfeinert und die frei begeh- und befahrbare Spielwelt mit noch mehr Details ausgestattet. So sind jetzt zum Beispiel die Schilder über Läden individuell gestaltet.

