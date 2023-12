Jeden Tag ein Spiel geschenkt: Der Epic-Adventskalender startet offenbar morgen

Jeden Tag neue Gratisspiele abstauben: Epic hat in den letzten Jahren eine Tradition zum Jahresende etabliert.

Wenn ihr einen Adventskalender mit Schokolade, Lego oder Katzenleckerlis zuhause habt, sollte ab heute die Hälfte der Türchen leer sein. Epic legt allerdings erst zur Monatsmitte los: Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es mindestens 15 Spiele geschenkt, ein neues Angebot für jeden Tag. Und der Startschuss fällt offensichtlich morgen, am 13. Dezember 2023 um 17 Uhr.

Wie funktioniert der Adventskalender von Epic?

Die Aktion ersetzt das üblicherweise wöchentlich wechselnde Gratis-Angebot. Stattdessen wird alle 24 Stunden ein neues Spiel enthüllt, manchmal auch mehrere. Wenn ihr es rechtzeitig eurer Bibliothek hinzufügt, dürft ihr es dauerhaft behalten. Natürlich erfahrt ihr bei uns immer sofort, welches Angebot gerade gilt und für wen es sich besonders lohnt!

Wann geht es los? Noch ist die offizielle Ankündigung nicht da, aber es gibt klare Anzeichen: Die wöchentliche Aktion endet diesmal schon am Mittwoch statt wie sonst am Donnerstag und das nächste »Mystery Game« wird von weihnachtlichem Geschenkpapier verdeckt.

Der Kalender startete bisher immer Mitte Dezember, das finale Giveaway bleibt üblicherweise dann eine Woche gültig, ehe es mit dem normalen Wochenrhythmus weitergeht.

Welche Spiele gibt es geschenkt? Das ist noch nicht bekannt. Meistens gibt es am letzten Tag der Aktion ein richtiges Highlight und vorher eher mittelgroße Spiele, aber das kann stark variieren. Ein paar Beispiele für Titel, die in den letzten Jahren im Kalender steckten:

Es sind also durchaus immer wieder große Vollpreisspiele dabei, die sich richtig lohnen können.

Was ist in anderen Shops los? Bei Steam startet am 21. Dezember der große Winter Sale, der bis zum 4. Januar 2024 läuft. Bei GOG geht es schon früher los, nämlich am 13. Dezember mit dem Wintermarkt.

Auf welche Spiele hofft ihr im Adventskalender von Epic? Nehmt ihr aus Prinzip alles mit, was es gratis abzustauben gibt oder lasst ihr nur solche Spiele in eure Bibliothek, die ihr sicher auch wirklich ausprobieren wollt? Oder lasst ihr den Epic Games Store komplett außer Acht und holt euch die Titel lieber im Sale bei anderen Shops?