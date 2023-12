Steam Sale: 5 coole Spiele gibt es gerade so günstig wie nie zuvor

Auf Steam läuft auch diese Woche wieder ein großer Sale. Doch auch wenn in der Steam VR-Aktion hauptsächlich Spiele für Virtual-Reality-Spieler reduziert sind, befinden sich gerade viele tolle normale Spiele im Angebot – und das auch noch zu einem neuen Tiefpreis!

Wir haben euch deshalb fünf lohnenswerte Spieletipps herausgesucht, die ihr aktuell so günstig wie nie bekommt.

Resident Evil 4 (2023)

20:01 Resident Evil 4 - Test-Video zum Remake - Test-Video zum Remake

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Capcom | Preis: 30 Euro (um 50 Prozent reduziert)

Resident Evil 4 gilt bis heute als Meilenstein im Horror-Genre – und das im März veröffentlichte Remake kann ebenfalls vollkommen überzeugen. Ihr bekommt hier die ikonische Mischung aus Action und Horror des Originals, allerdings mit zeitgemäßer Optik und Steuerung.

Resi 4 bietet zudem spannende Kämpfe, nervenaufreibende Fluchtsequenzen, geschickt platzierte Rätsel und eine Vielzahl von Upgrades und Waffenmodifikationen - und ist ein Muss für jeden Horror-Fan.

Mehr dazu lest ihr in unserem Test:

Resident Evil 4 Remake im Test Ein Meisterwerk findet jetzt Vollendung von Christian Schwarz

Cruelty Squad

Genre: Shooter … ? | Entwickler: Consumer Softproducts | Preis: 7 Euro (um 60 Prozent reduziert)

Nicht erschrecken: Cruelty Squad sieht unkonventionell und geradezu absurd aus. Es kombiniert grelle Farben und bizarr wirkende Texturen mit einer verstörenden Spielwelt. Und das Gameplay ist einfach: Ihr habt in jedem Level einfach bestimmte Ziele zu eliminieren.

Doch hinter der wirren Präsentation steckt eine satirische Darstellung der modernen Konsum- und Arbeitswelt, indem es seine Spielcharaktere und NPCs in zynischen und dunkelhumoristischen Szenarien präsentiert.

Bei den Usern auf Steam kommt das hervorragend an: 97 Prozent der rund 13.000 Wertungen fallen positiv aus. Wenn ihr also mal etwas wirklich Einzigartiges spielen wollt, habt ihr jetzt die beste Chance.

Days Gone

13:41 Days Gone - Test-Video zum Open World-Abenteuer: Der nächste PS4-Hit? - Test-Video zum Open World-Abenteuer: Der nächste PS4-Hit?

Genre: Open-World-Survival | Entwickler: Bend Studios | Preis: 12 Euro (um 75 Prozent reduziert)

Zurück zu den Zombies: In der Postapokalypse von Days Gone heißen die Untoten zwar Freaker, aber sonst bleibt eigentlich alles so, wie man es von einer Open World erwartet: Als cooler Biker Deacon St. John kämpft ihr euch durch teils gigantische Zombiehorden, sammelt Ressourcen, wertet euer Motorrad auf und erlebt eine spannende, aber etwas vorhersehbare Handlung.

Choice of Life: Middle Ages

Genre: Kartenspiel | Entwickler: Blazing Planet Studio | Preis: 1 Euro (um 80 Prozent reduziert)

GameStar-Leser lieben das Mittelalter - und für nur einen Euro könnt ihr gerade ein Spiel bekommen, dass euch dort ein komplettes Leben erleben lässt.

Ob ihr vom Bauernkind zum edlen Nobelsmann aufsteigt oder als armer Bettler hungernd in der Gosse verendet, hängt von euch ab. Denn das gesamte Gameplay dreht sich darum, kleine und große Entscheidungen zu treffen, die euer Schicksal nachhaltig beeinflussen.

Monster Hunter: World

9:18 Monster Hunter: World - Test-Video: Ein fast perfektes Grind-Fest für den PC - Test-Video: Ein fast perfektes Grind-Fest für den PC

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Capcom | Preis: 10 Euro (um 67 Prozent reduziert)

Bei den Game Awards 2023 wurde mit Monster Hunter: Wilds der Nachfolger zu Worlds angekündigt - und jetzt gibt's den Vorgänger so günstig wie nie!

Wenn ihr also schon immer mal wissen wolltet, warum Millionen Spieler so fasziniert von der Jagd auf riesige Bestien sind, sie ihnen am liebsten bestimmte Körperteile abhacken und daraus neue Waffen und Rüstungen schmieden, könnt ihr einen Blick in MH: Worlds riskieren.

Die Spielerzahlen auf Steam gehen nach der Ankündigung des Nachfolgers auch wieder steil, sodass es kein Problem sein sollte, Mitspieler fürs Online-Koop zu finden. Natürlich könnt ihr das Rollenspiel aber auch ganz allein durchspielen.