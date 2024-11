Dystopischer Singleplayer-Hit eroberte erst Steam, wird jetzt gerade bei Epic verschenkt

Diese Woche bekommt ihr ein Spiel, in dem es um die totale Überwachung geht.

Wie würdet ihr euch in einer Dystopie aus Überwachung und Unterdrückung verhalten? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich Beholder, das Spiel, das ihr diese Woche kostenlos im Epic Game Store erhalten könnt und das euch zum Zahnrädchen in einem totalitären System macht.

Kostenlos bei Epic: Beholder

Genre: Adventure | Entwickler: Warm Lamp Games | Release: 09. November 2016

Bei Beholder handelt es sich um ein 2D-Adventure mit einigen strategischen Elementen. Zudem stellt euch das Spiel häufig vor Entscheidungen, die den weiteren Verlauf beeinflussen.

Ihr schlüpft in die Rollen von Carl Steyn, der mit seiner Familie in einen öffentlichen Wohnkomplex zieht, um dort als Hausmeister zu arbeiten. Es stellt sich jedoch schnell raus, dass ihr mehr tun sollt, als das Gebäude instand zu halten.

Das herrschende Regime will von euch, dass ihr die Bewohner ausspioniert und bei Verstößen gegen Gesetze des Staates sogar an die Polizei ausliefert. Um eure Mieter zu überwachen, installiert ihr Wanzen, durchsucht ihr Hab und Gut und legt Profile über sie an.

Was ihr mit diesen Informationen macht, ist eurem eigenen moralischen Kompass überlassen. Liefert ihr eure Nachbarn aus und beweist Linientreue oder verschweigt ihr euren Vorgesetzten die Verstöße und rettet sie vor der Polizei.

Euch selbst fehlt es jedoch ständig an Geld und ihr müsst Rechnungen bezahlen oder den Sohn auf die Uni schicken. Ihr könnt euer erlangtes Wissen auch nutzen, um beispielsweise eure Nachbarn zu erpressen.

Ihr steckt also stets zwischen eurer Verpflichtung gegenüber dem Staat, den Bedürfnissen der Mieter und den Problemen der Familie und müsst euch entscheiden, welchen Weg ihr einschlagt.

Auf Steam ist das Spiel übrigens ein echter Hit, mit 91 Prozent positiven Wertungen - bei einer Anzahl von mehr als 19.000 Rezensionen - feiern die Nutzer die Dystopie im Stile von George Orwells 1984.

So sichert ihr euch Beholder kostenlos

Dafür geht ihr auf die Shop-Seite von Beholder im Epic Games Store und fügt das Spiel kostenlos zu eurer Bibliothek hinzu. Beachtet, dass ihr dafür bis zum 28. November 2024 um 17:00 Uhr Zeit habt. Den DLC Blissful Sleep gibt es allerdings nicht bei Epic. Da eure Entscheidungen aber zu verschiedenen Enden führen können, kann es sich lohnen, das Hauptspiel mehrfach durchzuspielen.