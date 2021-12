Wieder gibt's im Epic Store Geschenke: Diese Woche dürft ihr euch Prison Architect und Godfall: Challenger Edition gratis einstecken. Sowohl Aufbau- als auch Action-Rollenspiel-Fans könnten hier also fündig werden und idealerweise stundenlangen Spaß für lau mitnehmen. Prison Architect können wir euch sogar wärmstens ans Herz legen!

Die Gratis-Aktion läuft vom 9. bis 16. Dezember 2021 um jeweils 17:00. Wer ein Epic-Konto besitzt und in diesem Zeitraum zuschlägt, darf die Spiele dauerhaft behalten.

Aber die potenziell versenkte Zeit müsst ihr auch erstmal haben: Daher bekommt ihr hier unseren gewohnt kompakten Überblick, worum es sich bei Prison Architect und Godfall eigentlich handelt. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob die kostenlosen Spiele eure Zeit wert sind.

Seid ihr zufällig Amazon-Abonnent? Vielleicht ist im Dezember hier was für euch dabei:

17 2 Für Prime-Kunden Gratis-Spiele im Dezember 2021

Ist Prison Architect etwas für euch?

Darum geht's in Prison Architect: Als nicht ganz so klassisches Aufbauspiel errichtet ihr euer eigenes Gefängnis. Entweder folgt ihr einer Story-Kampagne oder ihr baut frei im Sandbox-Modus. Ihr müsst aufbauspieltypisch so gut wie alles selbst machen, vom Errichten der Mauern, Gefängniszellen und einer Kantine über das Management von Wächtern und Hausmeistern bis hin zum Wohlergehen eurer Knackis. Immer wieder bedrohen zudem Ereignisse wie Aufstände, Schlägereien oder Brände die Sicherheit des ganzen Komplexes.

Für wen geeignet? Wenn ihr Aufbauspiele mit viel Freiheit liebt, kommt ihr um Prison Architect kaum herum. Das Indie-Spiel erreicht nicht nur auf Steam 91 Prozent positive Nutzerwertungen, auch in unserem Test von 2015 kommt Prison Architect sehr gut weg. Hier seht ihr das Video:

Ist Godfall etwas für euch?

Darum geht's in Godfall: Als Action-Rollenspiel mischt Godfall Rollenspiel-Elemente aus Diablo mit der grafisch beeindruckenden Action eines Devil May Cry. Besitzer der Vollversion kloppen sich durch eine Story und werden durch bessere Ausrüstung immer stärker. Allerdings gibt's bei Epic nicht das komplette Spiel geschenkt, sondern eher eine ungewöhnliche Art von Demo.

Sonderfall Challenger Edition : Epic verschenkt Godfall nicht in der Vollversion, sondern in der abgespeckten Challenger Edition. Die beinhaltet nicht die Hauptgeschichte des Spiels, sondern schickt euch mit einer freien Auswahl aus mächtigen Skills und Waffen direkt ins Endgame. Hier dürft ihr die drei Modi Lightbringer, Dreamstones und Ascended Tower of Trials spielen, euer Gear verbessern und damit den Bossen auf die Mütze hauen.

Für wen geeignet? Die Challenger Edition eignet sich eher für Action-Fans für Lust auf ein paar Stunden Grafikschmaus zwischendurch. Wer eine Story will oder sich seinen Fortschritt gern im Schweiße des Angesichts erkämpft, dürfte mit dieser Version weniger glücklich werden. Zum Ausprobieren eignet sie sich aber allemal.

Was unser Rollenspielkönig Maurice von Godfall hält, erklärt er euch im GameStar-Test. Trotz großer Stärken, unter anderem beim Kampfsystem, führen die Schwächen letztlich zu einer nur mäßigen Wertung:

123 25 GameStar-Test Godfall: Das neue Anthem

Zu den Gratisspielen

Weckt eins der neuen kostenlosen Spiele bei Epic euer Interesse? Hier geht's direkt auf die Aktionsseite:

War in dieser Woche etwas für euch dabei? Welches der beiden Spiele könnt ihr Lesern empfehlen und warum? Schreibt uns gerne in die Kommentare!