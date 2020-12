GOG startet den großen Winter Sale 2020, wir fassen wie gewohnt die wichtigsten Infos kompakt für euch zusammen. Welche Angebote gibt es, was davon lohnt sich besonders und gibt's etwas geschenkt? Letztere Frage können wir ganz schnell beantworten: Ja, es gibt ein Gratis-Spiel. Doch das Wichtigste gleich vorweg:

Wie lange dauert der Sale? Der Sale läuft vom 16. Dezember 2020 um 15:00 bis zum 4. Januar 2021 um 15:00 Uhr. In diesem Zeitrahmen gibt es die Rabatte. Für das Gratis-Spiel müsst ihr allerdings schneller sein!

Was gibt's umsonst?

GOG schenkt euch das Gefängnis-Aufbauspiel Prison Architect. Wie gewohnt erhaltet ihr das Spiel bei GOG DRM-frei, könnt es also anschließend auch ohne den Launcher starten.

Wie lange läuft die Geschenkaktion? Ihr könnt das Spiel bis zum 19. Dezember um 15:00 Uhr abholen.

Wie kann man Prison Architect bekommen? Begebt euch einfach auf GOG.com oder startet GOG Galaxy. Nun findet ihr auf der jeweiligen Startseite eine Schaltfläche, um euch Prison Architect kostenlos und dauerhaft zu sichern. Ihr benötigt dafür ein GOG-Konto.

Was lohnt sich besonders im GOG Wintersale 2020?

Das Angebot an rabattierten Spielen im GOG Winter Sale 2020 ist mal wieder riesig. Im Folgenden findet ihr unsere drei redaktionellen Empfehlungen aus den über 3.300 reduzierten Spielen auf GOG.com.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

Release: September 2017

Preis: 18 Euro

Rabatt: 60 Prozent

Divinity: Original Sin und der Nachfolger DoS 2 machten den schwedischen Entwickler Larian Studios zu einem der großen Meister des Genres und brachten ihm letztlich sogar die Lizenz für Baldur's Gate 3 ein. Die Definitive Edition des zweiten Teils setzt sogar noch eins obendrauf, wie unser Test beleuchtet:

Ihr betrachtet das Spielgeschehen im Stile klassischer RPGs aus einer dreh-, neig- und zoombaren Isoperspektive. Ihr versinkt Hunderte Stunden in einer gigantischen offenen Welt und lernt erinnerungswürdige Charaktere kennen, erlebt eine toll geschriebene Fantasy-Geschichte mit viel Entscheidungsfreiheit und besteht in spannenden, komplexen und taktischen Rundenkämpfen. Alles, um schließlich sogar zum mächtigen Gott aufzusteigen.

Frostpunk

Release: April 2018

Preis: 12 Euro

Rabatt: 60 Prozent

Der Aufbauspiel-Hit Frostpunk gehört zu den besten Spielen des Genres – und das, obwohl es so viel ganz anders handhabt als Anno, Tropico und Co. In Frostpunk baut und managt ihr nämlich nicht einfach gemütlich vor euch hin, sondern müsst wirklich ums Überleben eurer Bürger kämpfen. Unser Nachtest zeigt, dass Frostpunk inzwischen fast alle Aufbauspiel-Wünsche erfüllen kann:

Das an das Steampunk-Genre angelehnte Frostpunk spielt in einer neuen Eiszeit. Ihr sammelt euren frierenden Haufen Bürgerlein um einen Dampfgenerator, den ihr mit gesammelter Kohle am Laufen halten müsst. Eure Stadt wächst und gedeiht bei bis mitunter minus 70 Grad Celsius dennoch nur unter dem Opfer von Menschenleben. Das und die nebenbei erzählte Story gehen tief unter die Haut, ganz typisch für den polnischen Entwickler 11 Bit Studios, der mit dem Antikriegsspiel This War of Mine bekannt wurde.

Bioshock Infinite Complete Edition

Release: März 2013

Preis: 14 Euro

Rabatt: 75 Prozent

Bioshock gehört zu den Pflichtreihen für geneigte Shooter-Fans mit Lust auf eine packende Einzelspielerkampagne. Die Bioshock Infinite Complete Edition enthält alle vier DLCs, die da heißen Burial at Sea (Ep. 1+2), Clash in the Clouds und Columbia's Finest. Wie gut schon das Basisspiel ist, lest ihr im GameStar-Test:

Der neueste Teil der steampunkigen Bioshock-Marke liegt zwar schon sieben Jahre zurück, hat aber dank seines treffsicheren Artdesigns und der spannenden Erzählweise nichts von seiner dystopischen Strahlkraft verloren. Ihr erkundet die Wolkenstadt Columbia, schwingt euch an Seilrutschen entlang und ballert euch durch klasse in Szene gesetzte Stadt-Areale.

Indes läuft auch auf Steam ein Sale mit spannenden Angeboten:

Weitere Angebote im GOG-Sale

Bevor wir euch eine Auswahl weiterer interessanter Sale-Angebote zeigen, verweisen wir die Oldschool-Spieler unter euch noch auf die Good Old Games Collection auf GOG. Hier sind zahlreiche alte Klassiker reduziert zu finden, darunter Baldur's Gate, Deus Ex und viele mehr.

Allgemein gibt es im GOG Winter Sale 2020 zahlreiche Angebote für Freunde von richtig guten Rollenspielen:

Aber auch Fans von Rollenspiel-Mischungen und anderen Genres werden im GOG-Sale fündig:

SWAT 4 Gold Edition (50 Prozent Rabatt – 5 Euro): Der wohl beste Ableger der Taktik-Shooter-Reihe, mit komplexem taktischen Gameplay und viel spielerischer Freiheit.

Medieval Dynasty (20 Prozent Rabatt – 20 Euro): Survival-Aufbau-Rollenspiel-Mix im Early Access, bei dem ihr – wie der Name verrät – eure eigene Dynastie im Mittelalter aufzieht.

Mount & Blade 2: Bannerlord (20 Prozent Rabatt – 40 Euro) Strategie-Rollenspiel-Mix im Early Access, der euch serientypisch im Mittelalter große Truppenverbände in die Schlacht führen lässt.

Homeworld Remastered Collection (90 Prozent Rabatt – 4 Euro) Geniale zweiteilige Weltraum-Echtzeitstrategie in modernisierter Fassung.

Im obigen Artikel zeigen wir, wie ihr mit GOG Galaxy 2.0 endlich Ordnung in euer Launcher-Chaos bringt. Das praktische Stück Software vereint nämlich alle eure Spiele-Bibliotheken und sorgt für Übersicht.