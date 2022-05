Epic Mega Sale: Rabatte von 50 Prozent und mehr auf erstklassige Blockbuster

Als wären die aktuellen Gratisspiele bei Steam und Epic nicht schon genug, könnt ihr derzeit noch beim sogenannten Mega Sale im Epic Store zahlreiche Blockbuster zum kleinen Preis abstauben. Denn zusätzlich zu den ohnehin teils hohen Rabatten wird bei euren Käufen automatisch noch ein 25-Prozent-Gutschein abgezogen.

Damit hört das Sparen noch nicht auf: Denn nachdem ihr euch den ein oder anderen Spielehit mit Rabatt und Gutschein zum Kleinstpreis gesichert habt, erhaltet ihr zum Dank einen weiteren Gutschein, den ihr auf einen Warenkorb von mindestens 14,99 Euro anwenden könnt. Ihr seht also, dass es gute Gründe gibt, zum Monatsende nochmal zu hinterfragen, ob ihr wirklich schon genügend Spiele besitzt!

Highlights aus dem Epic Mega Sale

Red Dead Redemption 2

Genre: Action | Entwickler: Rockstar San Diego | Release: 5. November 2019 (PC) | Preis: 22 Euro (inkl. 25-Prozent-Gutschein, um 50 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 16. Juni 2022

Mit dem Wilden Westen ist es so eine Sache. Klar, die schier endlosen Weiten laden zur Erkundung ein, bei der aus dem Saloon dringenden Musik möchte man direkt auf den Thresen springen und lostanzen und am Abend entspannt man sich auf dem Rücken seines Pferdes mit einer Portion gebackener Bohnen. Blöd nur, dass man alle paar Meter damit rechnen muss, rücksichtlos über den Haufen geschossen zu werden.

Gott sei Dank gibt's Red Dead Redemption 2: Denn dank dieses Meisterwerks könnt ihr all den obigen Zeitvertreiben (und vielen mehr) nachgehen, ohne euch Gedanken darüber machen zu müssen, im echten Staub des mittlerweile nicht mehr ganz so wilden Westens zu landen. Hier sausen euch zwar auch alle naselang die Kugeln um den Hut, da ihr aber den raubeinigen Revolverhelden Arthur Morgan spielt, könnt ihr euch effektiv eurer Haut erwehren und zurückschießen.

Was erwartet euch? Eine der immersivsten Open World der Videospielgeschichte, die an allen Ecken und Enden vor Details zu begeistern weiß. Und eine mitreißende, epische Geschichte rund um eure Bande, die zwischen Gier, Hoffnung, Verrat und Wahnsinn ein neues Leben sucht, sich dabei aber immer wieder selbst im Weg steht. Ach, und natürlich besitzt ihr auch Pferde, die so lebensecht wirken, dass ihr ein echtes Band mit ihnen knüpft.

Unter dem Strich erwartet euch ein sagenhaft gutes Abenteuer, dass auf dem PC zur Höchstform aufläuft:

Far Cry 6

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Ubisoft Toronto | Release: 6. Oktober 2021 | Preis: 22 Euro (inkl. 25-Prozent-Gutschein, um 50 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 16. Juni 2022

Wenn ihr bereits die Vorgänger gespielt habt, könnt ihr schon sehr gut abschätzen, was euch in Far Cry 6 erwartet: Unkomplizierte Schusswechsel in einer umfangreichen Open-World-Kulisse. Die hört diesmal auf den Namen Yara und ist eine fiktive Karibikinsel. Dort könnt ihr aber leider keine Cocktails am Strand schlürfen, sondern müsst die Einheimischen bei ihrem Kampf gegen den grausamen Diktator Antón Castillo unterstützen.

Urlaubsflair im Kugelhagel: Wie es sich für ein Ubisoft-Spiel mit offener Spielwelt gehört, werdet ihr nicht einfach von A nach B marschieren, sondern zwischendurch von unzähligen Nebenaktivitäten abgelenkt, etwa kleineren Missionen, Schatzsuchen oder dem Erobern militärischer Einrichtungen. Klingt spaßig, ist es auch, kann aber auf Dauer etwas monoton werden.

Garantiert nicht monoton werden die wuchtigen Schießereien, die dank eines riesigen Waffenarsenals auch nach dutzenden Spielstunden kaum etwas von ihrer Intensität verlieren. Auch die Handlung kann mit dem ein oder anderen coolen Moment aufwarten, auch wenn sie natürlich keinen Oscar gewinnt.

Ist die Open World nun Top oder Flop? Eine klare Antwort gibt es nicht, wie unser Test belegt:

Weitere spannende Angebote aus dem Epic Mega Sale

Das ist es natürlich noch lange nicht mit reduzierten Spielehits gewesen. Diese Titel könnten sich auch bereits seit geraumer Zeit auf eurer Wunschliste befinden:

