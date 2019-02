Epic Store - Thimbleweed Park wird ab heute verschenkt

Zwei Wochen sind rum und das bedeutet ein neues Gratisspiel im Epic Store. Der nächste kostenlose Titel ist Thimbleweed Park, den ihr euch ab dem 21. Februar 2019 gratis holen könnt.

Hier geht es zu Thimbleweed Park im Epic Store

Thimbleweed Park ist ein klassisches Point&Click-Adventure, das aus jeder Pore Oldschool tropft. Kein Wunder, denn nicht nur die stimmige Pixeloptik erinnert eindeutig an Genre-Klassiker wie Maniac Mansion, hinter dem Titel stecken auch die Veteranen Ron Gilbert und Gary Winnick. Beide sind Genre-Urväter, waren an besagtem Maniac Mansion beteiligt und haben Monkey Island erfunden. Die Macher sind also mehr als namhaft.

Thimbleweed Park erschien im Jahr 2017 und wurde auf Kickstarter mit über 600.000 US-Dollar unterstützt. Die Geschichte des Adventures dreht sich um einen Mord - ihr rätselt euch durch eine Detektivgeschichte, die Serien wie Twin Peaks, Akte X und True Detective auf die Schippe nimmt. Unseren Test von Thimbleweed Park lest ihr hier.

Vor Thimbleweed Park konntet ihr euch den Indietitel Axiom Verge kostenlos im Epic Store herunterladen. Und das nächste Gratisspiel steht ebenfalls schon fest: Ab dem 07. März könnt ihr euch das gefeierte Slime Rancher im Epic Store sichern.

In der Übersicht: Alle bisherigen Gratisspiele und Aktionen im Epic Store