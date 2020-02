Der Chef von Epic Games, Tim Sweeney, verbucht die Ergebnisse einer GameStar-Umfrage zum Epic Store als großen Erfolg. Wie Sweeney auf Twitter erklärt, sind die 43,13 Prozent Nutzer unter den GameStar-Lesern »eine ziemlich tolle Installationsrate nach nur 15 Monaten« seit Start des Vertriebsplattform.

GameStar, a German PC publication, did a survey and found 43% of readers used the Epic Games store, vs 95% for Steam. Quite an amazing install rate after just 15 months! And GOG is doing very well too. (Credit to r/fe for finding this)https://t.co/mWdKDyGkkt