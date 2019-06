Der Epic Games Store überarbeitet seine Politik beim Thema geschenkte Spiele und zwar sehr zum Vorteil der Spieler: Für den Rest des Jahres 2019 verteilt der Online-Shop jede Woche einen neuen Titel gratis an alle Besitzer eines Epic-Accounts.

Seit dem Start des Stores im Dezember 2018 wurden bislang immer alle zwei Wochen ein neues Free Game angeboten. Mit dem Start des Epic Mega Sales im Mai 2019 wechselte der Publisher beim Tausch seiner kostenlosen Spiele aber vom 14-Tage zum 7-Tage Rythmus. Zur E3 kündigt Epic nun an, dass die Aktion aus dem Sale auch nach dessen Ende fortgeführt wird, sodass es weiterhin wöchentlich neue Gratisspiele geben wird.

Welche Spiele gibt es zurzeit gratis? Aktuell könnt ihr im Epic Games Store das 2D-Strategiespiel Kingdom New Lands kostenlos abstauben. Ab dem 13. Juni folgt dann Enter the Gungeon als nächster geschenkter Titel. Welche Spiele in der Vergangenheit bereits zum Angebot gehört haben, könnt ihr euch in unserer Liste mit allen kostenlosen Spielen aus dem Epic Store anschauen.

Statt zwei Spielen pro Monat, gibt es nun also vier Spiele pro Monat geschenkt von Epic. Ein Service, den wir ansonsten vor allem von Abo-Services kennen, wie zum Beispiel auf den Konsolen im PlayStation Network oder bei Xbox Gold. Dort bieten Sony und Microsoft für alle zahlenden Plus- beziehungsweise Gold-Nutzer monatlich eine Handvoll Spiele zum kostenlosen Download an.

Ein wenig Eigenwerbung sei uns noch erlaubt: GameStar-Plus-User erhalten nämlich ebenfalls jeden Monat ein Spiel von uns geschenkt. Im Juni handelt es sich dabei zum Beispiel um The Flame in the Flood.

