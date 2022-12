Epics Gratis-Aktion: 15 Tage ein Spiel geschenkt, welches gibt's heute?

Es regnet Geschenke! Nichts Ungewöhnliches zur Weihnachtszeit, aber der Epic Games Store ist wie schon im letzten Jahr besonders fleißig: 15 Tage lang gibt es täglich mindestens ein Gratisspiel.

Ihr müsst euch aber beeilen: Die kostenlose Aktion gilt auch jeweils nur 24 Stunden, ein täglicher Blick in diesen Artikel hier lohnt sich also allemal! Sobald ein neuer Gratistitel verfügbar ist, erfahrt ihr es hier schnellstmöglich. Beim letzten Geschenk könnt ihr euch vermutlich etwas mehr Zeit lassen, das werdet ihr wahrscheinlich innerhalb einer Woche abholen können.

Alle Infos zur Weihnachts-Aktion im Epic Games Store

Wie lange geht die Gratis-Aktion? Vom 15. Dezember 2022 bis zum 5. Januar 2023 dauert die Aktion diesmal an. Mit 15 bestätigten Geschenken und 22 Tagen werdet ihr vermutlich wie im vergangenen Jahr das letzte Giveaway innerhalb der letzten Woche abholen können.

Vom 15. Dezember 2022 bis zum 5. Januar 2023 dauert die Aktion diesmal an. Mit 15 bestätigten Geschenken und 22 Tagen werdet ihr vermutlich wie im vergangenen Jahr das letzte Giveaway innerhalb der letzten Woche abholen können. Ersetzt die Weihnachtsaktion die normalen Donnerstags-Spiele? Ja, währenddessen gibt es die wöchentliche Gratis-Aktion nicht noch obendrauf.

Ja, währenddessen gibt es die wöchentliche Gratis-Aktion nicht noch obendrauf. Wo und wie kann ich mir das Gratis-Spiel sichern? Der folgende Knopf führt euch zum Shop, von da aus könnt ihr euch das jeweilige Spiel kostenlos schnappen. Ihr braucht lediglich ein Epic-Konto. Sobald ihr euch das Spiel gesichert habt, bleibt es dauerhaft in eurer Bibliothek - auch, wenn ihr es deinstallieren solltet.

Dieses Spiel gibt es heute bei Epic geschenkt

Bloons TD 6

Genre: Tower Defense | Release: 18. Dezember 2018 | Angebot gilt bis: 16. Dezember 2022 um 17:00

Ja, es ist bunt. Sehr bunt. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen: 97 Prozent positive Rezensionen bei Steam - von fast 200.000 Usern! Bloons TD 6 solltet ihr nicht unterschätzen.

Der knuffige Titel hat es nämlich faustdick hinter den Ohren: Die strategischen Möglichkeiten in diesem Tower-Defense-Spiel sind dank Zauberer, Druiden, Ninjas, Scharfschützen und sogar U-Booten und Angriffshelikoptern nahezu endlos.

Bloons TD 6 - Screenshots ansehen

Bloons TD 6 hebt sich auch von der Konkurrenz ab: Die schiere Anzahl an Türmen (in diesem Fall Affen) ist deutlich über dem Genre-Durchschnitt. Für unseren Autor Dennis ist es das beste TD, was er je gespielt hat:

38 9 Hype um Bloons TD 6 Wieso ich seit Wochen nicht von diesem Spiel loskomme

Das kindgerechte Design trifft wohl nicht jeden Geschmack, wenn ihr aber darüber hinwegsehen könnt, dann erwarten euch einige Stunden Spielspaß mit Bloons TD 6.

Wie gefällt euch das heutige Geschenk? Seid ihr schon auf die kommenden Tage gespannt? Schaut morgen wieder hier vorbei, wenn wir euch das nächste Gratisspiel vorstellen!