Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die neuen Gratisspiele?

Loop Hero sieht nicht nach viel aus, aber hinter einer eher seichten Fassade kommt rasch ein spannender Titel zum Vorschein.

Es ist wieder soweit: Beim Epic Store könnt ihr euch eine Woche lang ein neues Gratis-Spiel sichern, sofern ihr einen Account besitzt. Dieses Mal warten die Recken und Ladies in Loop Hero darauf, dass ihr euch mit ihnen in epische Abenteuer stürzt. Außerdem schenkt euch Epic das knallbunte Tower Defense Bloons TD 6. Wir stellen euch die zwei Spiele kurz und bündig vor.

Die Aktion läuft wie immer genau eine Woche, dieses Mal also bis zum 10. August.

Loop Hero

0:56 Loop Hero - Das geniale Strategiespiel ist jetzt endlich auch auf Nintendo Switch

Loop Hero lässt sich schwer in eine Genreschublade stecken, denn es ist so vieles auf einmal. Im Kern ist es ein Roguelite. Einer der namensgebenden Helden läuft in Dauerschleife einen trostlosen Trampelpfad ab - er läuft von selbst, ihr müsst nichts tun. Trifft der Recke auf Feinde, bekämpft er diese ebenfalls komplett eigenständig.

Doch auch wenn die Kämpfe automatisch ablaufen, gibt es genug zu tun. Der Genremix vereint Deckbuilding mit Idle Game, klassischen Rollenspielelementen und Basisbau. Heraus kommt ein schwer zu fassendes Erlebnis, das ihr euch am besten selbst anschaut - zum Glück ist es für einige Tage komplett kostenlos.

Genre: Strategie/Taktik-Roguelite | Release: März 2021 | Entwickler: Four Quarters Zum kostenlosen Spiel

Für wen geeignet? Alle, die sich von der Pixeloptik nicht abschrecken lassen und Lust auf einen andersartigen, kreativen Fantasy-Mix haben, sollten sich den Titel zumindest einmal anschauen.

Auf alle Fälle weiß Loop Hero die Nutzer von Steam zu begeistern. Hier empfehlen von fast 30.000 Leuten 93 Prozent den Strategietitel. Und unseren ebenfalls lobenden Test findet ihr hier. Wer direkt Tipps zu dem nach hinten raus durchaus komplexen Spiel sucht, der wird in unserem Guide fündig oder lässt sich direkt tolle Builds für Krieger, Schurke und Nekromant erklären.

Bloons TD 6

Bunt, bunter, am buntesten, Bloons TD 6.

Das kunterbunte Tower-Defense-Spiel Bloons TD 6 kann sich bei Steam großer Beliebtheit erfreuen: Von knapp 235.000 Rezensionen fallen satte 97 Prozent positiv aus. Es erwartet euch der klassische Genre-Gameplay-Mix aus bauen, vernichten, sammeln und wiederholen.

Genre: Tower Defense | Release: Dezember 2018 | Entwickler: Ninja Kiwi Zum kostenlosen Spiel

Für wen geeignet? Wer Tower Defense mag oder den Titel vielleicht für seine Kinder schonmal im Account bunkern möchte, sollte zuschlagen.

Wie gefallen euch diese Woche die Geschenke im Epic Games Store? Könnt ihr euch für Loop Hero erwärmen oder mit Bllons TD 6 etwas anfangen? Habt ihr eines der Spiele selbst gespielt und könnt es empfehlen? Oder geht ihr dieses Mal vollkommen leer aus? Was wäre für euch das ultimative (realistisch auch infrage kommende) Gratisspiel für die nächste Runde bei den Epic-Geschenken? Schreibt es gerne in die Kommentare!