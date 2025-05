Der Erfolg von The Witcher 3 nähert sich einer magischen Grenze, die einst Skyrim aufstellte

Gegen The Witcher 3 sieht Skyrim alt aus - zumindest optisch.

The Witcher 3: Wild Hunt feiert 2025 sein zehnjähriges Jubiläum. Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude für die Entwicklerinnen und Entwickler bei CD Projekt Red. Denn wie aus dem aktuellen Finanzreport des Publishers hervorgeht, hat sich das Rollenspiel nun insgesamt 60 Millionen Mal verkauft.

Damit hat The Witcher 3 eine Marke geknackt, die erst 2023 von The Elder Scrolls 5: Skyrim neu aufgestellt wurde.

Noch kein Rekordhalter

Der CD-Projekt-Chef zeigt sich stolz: Für die Rechnung zählen alle verkauften Versionen, also nicht nur die Standard-Variante, sondern auch die GOTY-Edition. Erweiterungen wurden selbstverständlich nicht eingerechnet. Adam Badowski, CEO von CD Projekt Red, äußert sich dazu im Bericht stolz:

Ohne Zweifel markiert der dritte Teil von Geralts Abenteuern einen Wendepunkt in unserer Geschichte. Das Spiel wurde mit Hunderten von Auszeichnungen geehrt und hat die Position unseres Studios gefestigt, doch noch wichtiger ist, dass es Millionen von Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt unzählige Stunden voller Abenteuer und Emotionen beschert hat. Ich bin stolz, bekannt geben zu können, dass sich The Witcher 3 seit seiner Veröffentlichung über 60 Millionen Mal verkauft hat – damit gehört es zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten und motiviert uns, intensiv an der nächsten Trilogie in diesem Universum zu arbeiten.

2:45 The Witcher 3 ist 10 Jahre alt! Neuer Trailer erinnert an Highlights des Rollenspiel-Meisterwerks

Autoplay

Mit dieser Zahl ist The Witcher 3 Platz zwei der meistverkauften Rollenspiele überhaupt. Wie häufig der Rekordhalter über Tresen gegangen ist, wissen wir tatsächlich nicht genau. Bethesda-Chef Todd Howard hat im Juni 2023 in einem Interview mit IGN verkündet, dass Skyrim die 60-Millionen-Marke geknackt habe. Seitdem wurden keine aktualisierten Zahlen veröffentlicht.

Es ist jedoch sicher, dass sich Skyrim in den letzten zwei Jahren weiterhin zahlreich verkaufen konnte. Das zeigt sich etwa auf Steam, wo das Spiel bei Rabatt-Aktionen immer wieder in den Charts vertreten ist. Skyrim dürfte daher insgesamt noch einige Mal häufiger abgesetzt worden sein, als The Witcher 3. Doch es wirkt, als würde das Abenteuer um den weißhaarigen Hexer langsam aufholen. Es bleibt spannend.

Ein Grund für die hohen Verkaufszahlen von Skyrim dürfte der Umstand sein, dass das Rollenspiel seit der Veröffentlichung 2011 zigmal neu aufgelegt wurde - ganze sieben inhaltlich unterschiedliche Varianten gibt es inzwischen. Die tatsächliche Anzahl aller Versionen, also inklusive Portierungen, dürfte so manche Kinnlade fallen lassen. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Box unten.

Die drei meistverkauften Spiele überhaupt

Laut dem wissenschaftlichen Statistikportal Statista handelt es sich bei dem am häufigsten verkauften Spiel um das Sandbox-Abenteuer Minecraft, das sagenhafte 350 Millionen Einheiten absetzen konnte. Platz zwei geht an das Gangster-Epos GTA (210 Mio.) und Platz drei an das Sportspiel Wii Sports (82,9 Mio.).

Zu beachten ist hier jedoch, dass es sich nur um die aktuellsten Daten handelt, die im April 2025 verfügbar waren. Da nicht regelmäßig Zahlen herausgegeben werden, können diese bereits einige Monate oder gar Jahre alt sein. Deswegen ist etwa The Witcher 3 noch mit 50 Millionen Einheiten verzeichnet.