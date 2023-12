Die erfolgreichste Amazon-Serie 2023 läuft erst seit einer Woche und ist noch längst nicht fertig

Jack Reacher fackelt nicht lange. Bildquelle: Amazon Prime Video

Das ging schnell: Mit Reacher ging es erst seit dem 15. Dezember weiter, doch in kürzester Zeit hat sich die Action-Thriller-Serie zum erfolgreichsten Amazon-Titel 2023 gemausert. Und das, obwohl zum aktuellen Zeitpunkt erst drei Folgen von Staffel 2 erschienen sind.

So thront Reacher aktuell auf Platz 1 aller Amazon-Filme und -Serien, die dieses Jahr erschienen sind - nicht nur in den USA, sondern weltweit (via Deadline). Dieser Erfolg dürfte sich angebahnt haben: Im direkten Vergleich zur ersten Season konnte Staffel 2 von Reacher die Einschaltquoten um 50 Prozent übertreffen.

Bei Kritikern treffen die neuen Folgen ebenfalls einen Nerv: So kommt Staffel 2 von Reacher bei Rotten Tomatoes auf einen durchschnittlichen Wert von 100 Prozent, bei Season 1 waren es nur 92 Prozent. Zuschauer bewerten im direkten Vergleich mit 84 Punkten etwas zögerlicher, aber immer noch sehr gut.

Eigentlich sind erst drei von acht Folgen da

Dabei stehen, wie bereits erwähnt, erst drei Episoden der neuen Staffel zum Streamen zur Verfügung: Die restlichen der insgesamt acht Folgen erscheinen jeweils freitags im Wochentakt - Fans haben also noch einiges vor sich.

Falls ihr euch jetzt fragt, worum es in Reacher überhaupt geht: Staffel 2 basiert auf der Romanvorlage von Lee Child. Der ehemalige Soldat Jack Reacher (Alan Ritchson) streift weiter durch die USA, wird aber plötzlich von seiner ehemaligen Teamkameradin Frances Neagley (Maria Sten) kontaktiert: Drei Mitglieder ihrer früheren Elite-Truppe werden vermisst, einer von ihnen wurde sogar ermordet aufgefunden.

Schnell wird Reacher klar: Jemand macht Jagd auf seine Einheit. Einen konkreten Eindruck von der gefeierten Amazon-Serie verschafft euch der offizielle Trailer zu Staffel 2:

2:00 Reacher ist zurück: Bei Prime Video geht es schon bald mit Staffel 2 der Thriller-Serie weiter

Reacher bekommt offiziell eine Staffel 3

In Anbetracht dieser Bilanz dürfte es niemanden überraschen, dass Reacher längst um eine dritte Staffel verlängert wurde. Die frohe Kunde verbreitete Alan Ritchson noch vor dem Release von Season 2 persönlich. Wann Staffel 3 von Reacher starten soll und welcher Roman von Lee Child damit adaptiert wird, ist aktuell nicht bekannt.

Habt ihr euch bereits mit Reacher beschäftigt und wenn ja, wie gut gefallen euch die bisher veröffentlichten Folgen von Staffel 2? Was ist eurer Meinung nach die beste neue oder fortgesetzte Serie von 2023 - egal ob bei Amazon Prime Video oder anderen Streamingdiensten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!