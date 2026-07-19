Ein neues Strategiespiel zeigt die Schrecken des Krieges und kommt aus Deutschland

1:21 Erster Weltkrieg, aber anders: All Quiet in the Trenches ist ein besonderes Strategiespiel

Autoplay

Runden-Strategie, Lebenssimulation, Adventure: All Quiet in the Trenches vom deutschen Studio Totally Not Aliens versucht sich an einem sehr mutigen Genre-Mix und kombiniert das mit einem Setting, das ohnehin selten in Spielen vorkommt - dem Ersten Weltkrieg.

Wie das alles zusammenpasst, seht ihr im Video oben - oder lest einfach unseren Test der Early-Access-Version. Ihr kümmert euch um eine Gruppe Soldaten, die in Grabenkämpfe verstrickt werden und denen überall der Tod auflauert. Doch nicht die Gefechte sind die eigentlichen Highlights, sondern die Art, wie ihr euch um die Bedürfnisse der Männer kümmert, sie kennenlernt und im besten Fall anfangt, Gefühle für sie zu hegen.

Die 3D-Grafik mit leichtem Cel-Shading, die dabei zum Einsatz kommt, könnt ihr in unserer Bildergalerie genauer begutachten:

Die vielen Texte (es gibt keine Sprachausgabe, aber eine deutsche Version) beinhalten zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten; je nachdem, wie ihr euch als Kommandant verhaltet, entwickelt sich der Spielverlauf anders, ihr verliert Soldaten oder ihr müsst sie als Verletzte ins Lazarettzelt transportieren. Hoffen wir mal, dass letzteres spannender ist als im ähnlich gelagerten, aber emotional kalten Aufbauspiel War Hospital.

Seit dem 17. Januar 2024 gibt's den von der deutschen Bundesregierung geförderten Titel im Early Access auf Steam zu kaufen, Preis: etwa 25 Euro. Laut Totally Not Aliens soll das Spiel Anfang 2027 in Version 1.0 veröffentlicht werden.

Von knapp 900 User Reviews auf Steam für All Quiet on the Trenches sind aktuell 90 Prozent positiv. Anfangs bildete das Spiel lediglich das Geschehen ab Anfang 1915 ab, die fertige Version wird beinahe den kompletten Ersten Weltkrieg behandeln. Die Story reicht dabei bis ins Frühjahr 1917 und umfasst fasst 200 mögliche Geschichten sowie 30 mögliche Levels, aus denen das Spiel in zufälliger Reihenfolge eine Kampagne erschafft.