Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Ein neues Strategiespiel zeigt die Schrecken des Krieges und kommt aus Deutschland

Zwischen Company of Heroes und This War of Mine ist ein spannendes neues Runden-Strategiespiel von deutschen Entwicklern angesiedelt: All Quiet in the Trenches.

Profilbild von Peter Bathge

Peter Bathge
19.07.2026 | 06:28 Uhr

Video starten 1:21 Erster Weltkrieg, aber anders: All Quiet in the Trenches ist ein besonderes Strategiespiel

Runden-Strategie, Lebenssimulation, Adventure: All Quiet in the Trenches vom deutschen Studio Totally Not Aliens versucht sich an einem sehr mutigen Genre-Mix und kombiniert das mit einem Setting, das ohnehin selten in Spielen vorkommt - dem Ersten Weltkrieg.

Wie das alles zusammenpasst, seht ihr im Video oben - oder lest einfach unseren Test der Early-Access-Version. Ihr kümmert euch um eine Gruppe Soldaten, die in Grabenkämpfe verstrickt werden und denen überall der Tod auflauert. Doch nicht die Gefechte sind die eigentlichen Highlights, sondern die Art, wie ihr euch um die Bedürfnisse der Männer kümmert, sie kennenlernt und im besten Fall anfangt, Gefühle für sie zu hegen.

Die 3D-Grafik mit leichtem Cel-Shading, die dabei zum Einsatz kommt, könnt ihr in unserer Bildergalerie genauer begutachten:

All Quiet in the Trenches
All Quiet in the Trenches
All Quiet in the Trenches
18

All Quiet in the Trenches - Screenshots zum WW1-Strategiespiel ansehen

Die vielen Texte (es gibt keine Sprachausgabe, aber eine deutsche Version) beinhalten zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten; je nachdem, wie ihr euch als Kommandant verhaltet, entwickelt sich der Spielverlauf anders, ihr verliert Soldaten oder ihr müsst sie als Verletzte ins Lazarettzelt transportieren. Hoffen wir mal, dass letzteres spannender ist als im ähnlich gelagerten, aber emotional kalten Aufbauspiel War Hospital.

Seit dem 17. Januar 2024 gibt's den von der deutschen Bundesregierung geförderten Titel im Early Access auf Steam zu kaufen, Preis: etwa 25 Euro. Laut Totally Not Aliens soll das Spiel Anfang 2027 in Version 1.0 veröffentlicht werden.

Von knapp 900 User Reviews auf Steam für All Quiet on the Trenches sind aktuell 90 Prozent positiv. Anfangs bildete das Spiel lediglich das Geschehen ab Anfang 1915 ab, die fertige Version wird beinahe den kompletten Ersten Weltkrieg behandeln. Die Story reicht dabei bis ins Frühjahr 1917 und umfasst fasst 200 mögliche Geschichten sowie 30 mögliche Levels, aus denen das Spiel in zufälliger Reihenfolge eine Kampagne erschafft.

zu den Kommentaren (11)
Kommentare(11)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
All Quiet in the Trenches

All Quiet in the Trenches

Genre: Strategie

Release: 2026 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Ein neues Strategiespiel zeigt die Schrecken des Krieges und kommt aus Deutschland

29.01.2024

Erster Weltkrieg in All Quiet in the Trenches: Wir reden mit unseren Soldaten

29.01.2024

Grabenkämpfe in All Quiet in the Trenches: Wir marschieren gegen die Franzosen

29.01.2024

Test: All Quiet in the Trenches macht keinen Spaß und genau damit alles richtig

21.01.2024

Erster Weltkrieg, aber anders: All Quiet in the Trenches ist ein besonderes Strategiespiel
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Ein neues Strategiespiel zeigt die Schrecken des Krieges und kommt aus Deutschland   11     12

vor 13 Minuten

Ein neues Strategiespiel zeigt die Schrecken des Krieges und kommt aus Deutschland
Ein einzigartiges Warhammer-Spiel werden wir wahrscheinlich nie wieder spielen können – aber »einzigartig« heißt halt auch nicht »gut«   3  

vor 12 Stunden

Ein einzigartiges Warhammer-Spiel werden wir wahrscheinlich nie wieder spielen können – aber »einzigartig« heißt halt auch nicht »gut«
Wie viel Geld habt ihr bisher für Warhammer-Miniaturen ausgegeben? Macht mit bei unserer Umfrage!   14     1

vor 12 Stunden

Wie viel Geld habt ihr bisher für Warhammer-Miniaturen ausgegeben? Macht mit bei unserer Umfrage!
Werbung in Spielen: Bei Electronic Arts träumt man von einem neuen Standard, aber laut Fans wird der »eure Games töten«   31     1

vor 14 Stunden

Werbung in Spielen: Bei Electronic Arts träumt man von einem neuen Standard, aber laut Fans wird der »eure Games töten«
mehr anzeigen