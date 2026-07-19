Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Der Herr der Ringe: Für nicht mal 7 Euro gibt's gerade zwei starke Mittelerde-Open-Worlds mit zusammen locker 100 Stunden Spielzeit

Bei Gog läuft derzeit eine Rabatt-Aktion, die die beiden Herr-der-Ringe-Spiele von Monolith zusammen um 90 Prozent reduziert.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
19.07.2026 | 10:20 Uhr

33,99 €

Die Mittelerde-Spiele des inzwischen geschlossenen Entwicklerstudios Monolith gibt es gerade günstig und ohne Kopierschutz. Die Mittelerde-Spiele des inzwischen geschlossenen Entwicklerstudios Monolith gibt es gerade günstig und ohne Kopierschutz.

Fans von Der Herr der Ringe sind nicht gerade regelmäßig mit hervorragenden Spielen gesegnet. Insgesamt werden in Mittelerde überraschend wenige Spiele überhaupt produziert. In den letzten zehn Jahren sind insgesamt vier Spiele für Konsolen und PCs erschienen. Eins davon war das desaströse Gollum.

Umso wichtiger, dass die wenigen großen Produktionen auch ausreichend Beachtung finden! Aktuell könnt ihr gleich zwei der besten Herr-der-Ringe-Spiele überhaupt für weniger Geld mitnehmen, als ihr normalerweise vermutlich für euer Abendessen ausgebt.

Die Rede ist von den beiden Open-World-Actionspielen von Monolith: Mordors Schatten und Schatten des Krieges.

Zu haben ist das Bundle übrigens nicht auf Steam, sondern bei Gog! Dort sind beide Spiele im Paket gerade um 90 Prozent reduziert. Ihr zahlt statt 70 Euro also etwas unter 7 Euro.

Video starten 7:15 Mittelerde: Mordors Schatten - Test-Video zur PC-Version

Darum sind diese Spiele so gut

Die Mittelerde-Spiele von Monolith sind klassische Action-Spiele in einer offenen Spielwelt. Darin schlüpft ihr in die Rolle des gondorianischen Waldläufers Talion, der am Schwarzen Tor von Mordor positioniert ist. Allerdings wird das Tor bald von den Mächten Mordors zurückerobert, Talion verliert seine Familie und auch sein eigenes Leben. Doch anstatt einfach zu sterben, wird er von einem elbischen Geist wiederbelebt.

Zusammen gehen die beiden auf einen Rachefeldzug durch das düstere Land des dunklen Herrschers, legen sich mit haufenweise Orks an und plant, Saurons Kriegsmaschinerie von innen heraus zu sabotieren. Dank des Elbengeistes erlangt Talion dadurch teils übernatürliche Kräfte.

Das Gameplay erinnert dabei stark an Spiele wie die Arkham-Reihe von Rocksteady oder auch Assassin's Creed. Die Kämpfe sind flüssig, actiongeladen und auch recht brachial. Nebenbei wird viel geklettert, erkundet und vor allem die Story erlebt.

Eine legendäre Stärke von beiden Spielen ist das Nemesis-System. Das Feature ist bis heute einzigartig, da es patentiert wurde und seither nicht mehr zum Einsatz kam. Im Verlauf des Spiels kann jede Konfrontation mit einem Ork dazu führen, dass der Ork zu einem Rivalen von Talion wird. Dann taucht er unerwartet auf, bekommt neue Kräfte und Fähigkeiten und fordert Talion zu einem weiteren Kampf heraus. So entstehen echte Bande ausgerechnet mit Talions ärgsten Widersachern.

Mehr zu Herr der Ringe
1
Herr der Ringe wie damals: Der erste Teaser zu The Hunt for Gollum ist ein klares Signal an die Fans
von Stephanie Schlottag
2
Der Herr der Ringe: Vor 25 Jahren hätte Russell Crowe beinahe Aragorn gespielt und damit 100 Millionen US-Dollar verdient, sein Instinkt hat jedoch »Nein« gesagt
von Fabiano Uslenghi
3
Orlando Bloom hat mit Herr der Ringe kaum Geld verdient, aber das »größte Geschenk« seines Lebens bekommen
von Tillmann Bier

Nichts für Tolkien-Puristen

Sowohl Mordors Schatten als auch Schatten des Krieges sind wirklich ganz ausgezeichnete Spiele, die dank des Nemesis-Systems bis heute ein enorm einzigartige Spielerfahrung liefern, obwohl es sich grundlegend eigentlich um typische Action-Adventures in einer offenen Spielwelt handelt. Nur halt mit einem Mittelerde-Anstrich, dank des Fokus auf Mordor allerdings in einem ungewohnten Setting.

Allerdings gibt es auch Kritik an den Spielen, vor allem von echten Tolkien-Fans. Insbesondere der zweite Teil wird oft dafür kritisiert, dass er extrem lax mit der etablierten Geschichte von Mittelerde umgeht. Viele bezeichnen die Story ein wenig geringschätzig als absolute Fanfiction – und so sollte man sie auch begreifen.

Doch wer einfach nur ein wenig Spaß und ein wirklich cooles Feature erleben will, macht mit den Spielen nichts falsch. Es ist trotzdem cool, hier in Mittelerde einzutauchen. Egal, ob die Story jetzt vorlagentreu bleibt oder nicht.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Middle-earth: Shadow of War
Tipp GamesPlanet Website
Middle-earth: Shadow of War
ab 33,99 €
Mittelerde: Schatten des Krieges
Amazon
Mittelerde: Schatten des Krieges
ab 49,95 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Mittelerde: Schatten des Krieges

Mittelerde: Schatten des Krieges

Genre: Action

Release: 10.10.2017 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Der Herr der Ringe: Für nicht mal 7 Euro gibt's gerade zwei starke Mittelerde-Open-Worlds mit zusammen locker 100 Stunden Spielzeit

23.12.2025

Meine Open-World-Empfehlung aus Mittelerde kostet euch auf Steam aktuell weniger als eine Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt

04.11.2025

Bringen Geld und zerstören die Konkurrez: Publisher haben eine Waffe gefunden, die aus Spielen Gerichtssäle macht - Das steckt hinter den Patenten

08.03.2025

Das Nemesis-System der Mordor-Spiele gilt als brillant, bleibt aber jetzt noch 10 Jahre weggesperrt

18.08.2024

Der Herr der Ringe 2024: Wo sind die neuen Spiele-Blockbuster?
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
»Das ist unheimlich. Und gefährlich«: Verbraucherschutz klar gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche – Plattformen sollen sich ändern   1     1

vor 50 Minuten

»Das ist unheimlich. Und gefährlich«: Verbraucherschutz klar gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche – Plattformen sollen sich ändern
Der Herr der Ringe: Für nicht mal 7 Euro gibts gerade zwei starke Mittelerde-Open-Worlds mit zusammen locker 100 Stunden Spielzeit

vor 51 Minuten

Der Herr der Ringe: Für nicht mal 7 Euro gibt's gerade zwei starke Mittelerde-Open-Worlds mit zusammen locker 100 Stunden Spielzeit
Orlando Bloom hat mit Herr der Ringe kaum Geld verdient, aber das »größte Geschenk« seines Lebens bekommen

vor 57 Minuten

Orlando Bloom hat mit Herr der Ringe kaum Geld verdient, aber das »größte Geschenk« seines Lebens bekommen
»Es ist Ihre Schuld, Doktor« - Ein Baby zweier Schauspieler aus Star Trek: Deep Space Nine war für einen der absurdesten Story-Twists verantwortlich

vor einer Stunde

»Es ist Ihre Schuld, Doktor« - Ein Baby zweier Schauspieler aus Star Trek: Deep Space Nine war für einen der absurdesten Story-Twists verantwortlich
mehr anzeigen