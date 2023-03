Der zerstörungswütige Kelvin darf nun keine Baumhäuser mehr zum Einsturz bringen.

Genau zwei Wochen nach dem Release erhielt Sons of the Forest ein erstes größeres Update, das nicht nur Bugs fixt und am Balancing schraubt, sondern das Early-Access-Spiel auch um neue Inhalte erweitert. Doch wie kommen die Neuerungen bei den Spielerinnen und Spielern an? Ein Blick auf die Community-Reaktionen offenbart große Einigkeit.

Was wir von Sons of the Forest halten, und was sich unserer Ansicht nach noch verbessern musst, könnt ihr in unserem Test nachlesen:

Was steckt eigentlich alles im Patch?

Falls ihr noch gar nicht wisst, was das Update alles Neues bringt, fassen wir euch kurz die wichtigsten Änderungen zusammen:

Neue Inhalte: Ihr könnt nun unter anderem ein Fernglas und einen Gleiter finden, ein Tor für eure Basis bauen und einen zusätzlichen Boss-Fight sowie neue Story-Inhalte entdecken.

Kelvin reißt nun keine Baumhäuser mehr ein, die Fischreusen funktionieren ordnungsgemäß, Türen lassen sich verschließen und Möbel verschieben. Balancing: Unter anderem wurde der Schaden der Schrotflinte deutlich reduziert, Beeren machen nun satter, Feuerholz verbrennt schneller und Nachts können nahe Mutanten euren Schlaf stören.

Alle weiteren Details zum Update und die vollständigen Patch Notes findet ihr in unserer Übersicht:

Die ersten Reaktionen auf den großen Patch sind fast durchweg positiv. Änderungen und neue Inhalte scheinen der Community zu gefallen und man freut sich darüber, dass die Entwickler auf Kritik und Wünsche der Spielerinnen und Spieler gehört hätten. So gibt etwa Neichin auf Reddit an, positiv vom Umfang des Updates überrascht worden zu sein:

Ich habe eine Menge Bugfixes und vielleicht eine verschließbare Tür erwartet. Die Entwickler haben mich mit diesem Patch wirklich beeindruckt. Ich bin auf den nächsten gespannt!

Ähnlich geht es auch dem User Glittering_Act_4059, der sich offenbar eine Roadmap mit Terminen erhofft hatte, aber so auch zufrieden ist:

Es ist zwar frustrierend für mich, keine Roadmap zu haben, aber wenn dafür jedes größere Update so gut ist, kann ich mich damit abfinden, im Dunkeln gelassen zu werden.

Manch einer freut sich besonders über bestimmte Änderungen, wie etwa Creature Warrior:

Kelvin wird richtig sauer sein, wenn er herausfindet, dass er meine Baumhäuser nicht mehr zerstören kann, haha.

Der meist hilfreiche KI-Begleiter Kelvin konnte bisher nämlich auch in blindem Gehorsam eure Baumhäuser mit der Axt zum Einsturz bringen. Ihr liebt ihn aber trotzdem:

Es gibt auch kritische Stimmen

Obwohl von vielen Seiten Lob zu hören ist, wird auch vereinzelt Kritik am Update geäußert. Manche Spielerinnen und Spieler hatten sich etwa eine Lösung der bei ihnen auftretenden Performance-Probleme erhofft, die aber ausblieb. Andere warnen davor, dass man die Erwartungen an das nächste Update nun nicht zu hoch schrauben sollte, wie etwa MikeTheShowMadden:

Denkt daran, dass es sich um das erste Update für ein Spiel handelt, an dem schon vor dem Early Access jahrelang gearbeitet wurde. Viele der neuen Inhalte wurden wahrscheinlich schon lange vor dem Update vorbereitet und nicht erst in den letzten 14 Tagen erstellt.

Deshalb sei es gut möglich, dass die nächsten Updates länger dauern könnten, oder weniger neue Inhalte bringen würden.

Was haltet ihr vom ersten großen Update für Sons of the Forest? Freut ihr euch über die Neuerungen, oder hättet ihr euch erst andere Dinge gewünscht? Schreibt es gerne in die Kommentare!