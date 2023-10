Hell Let Loose gilt als einer der intensivsten Shooter im Zweiten Weltkrieg und räumte 2021 den GameStar Gold-Award ab.

»Die Worte strömen aus dem Mund dieses Typen wie flüssige Butter – echt ergreifend!« Klingt wie ein Loblied auf eine Performance beim lokalen Poetry Slam? Weit gefehlt!

Dieser Kommentar steht unter einem Gameplay-Clip aus Hell Let Loose, in denen sich der Spieler mit einer MP40-Maschinenpistole durch die Gräben der Normandie ballert und Gegner um Gegner niederstreckt.

Klar, derartige Aufnahmen gibt’s im Netz endlos viele. Die Besonderheit hier: Die Erzählerstimme! Es sind die Aufnahmen von ggRat, einem Creator auf Tiktok, der als »The narrator« (also der Erzähler) eine Geschichte zu seinen Clips erzählt.

»Er sollte ganz dringend ein Buch schreiben«

Anders als typische Shooter-Influencer, greift er dabei zu blumiger, fast poetischer Sprache – und zieht dabei tausende Zuschauer in seinen Bann.

Dabei entstehen quasi Kurzgeschichten über Heldenmut, die Sinnlosigkeit des Krieges, Kameradschaft und weitere Themen – wie hier im Kapitel »The good, the bad and the Rat«, das inzwischen 1,7 Millionen Mal abgerufen wurde:

Hier beschreibt er etwa, wie ein Mitspieler voller Courage ins Feindfeuer stürmt, getroffen zu Boden geht und sein Tod zum Ansporn wird, blutige Rache an den Wiedersachern zu üben. »Wie du mir den Worten spielst, ist einfach nur schön«, kommentiert ein User, andere schließen sich an: »Der Mann sollte dringend ein Buch schreiben.«

Mit einer guten Portion Humor beschreibt ggRat auch diese Szenen im Wüstenkampf von Hell Let Loose, wo ein einzelner deutscher Panzer zum Dreh- und Angelpunkt des Geschehens wird:

Eher dramatisch und fast philosophisch geht es dagegen im folgenden Clip zu: Die Eroberung eines Bunkers an der Westfront durch zwei Soldaten, die »wie entfesselte Elemente der Naturgewalt über den Feind hereinbrechen.« Schaut es euch an:

Die Videos sind ungewöhnlich, aber mit 50.000 bis weit über eine Million Abrufen pro Clip durchaus erfolgreich. Es ist eine neue Art des Fan-Storytellings, die aus profanen Multiplayer-Matches vielschichtige kleine Geschichten strickt. Fans sind begeistert: »Ich würde jemanden bezahlen, um meine Clips auf die Art nachzuerzählen«, schreibt einer.

Was ggRat hier produziert, ist definitiv professionell eingesprochen und hebt sich von der Masse ab. Wie gefällt euch das Experiment? Seid ihr begeistert von der Wortmalerei des Tiktok-Stars oder gefallen euch eher traditionelle Videos mit Meinung, Infos oder Reviews? Schreibt uns gern in die Kommentare, was euch dazu durch den Kopf geht!