Commandos Origins angekündigt: Die legendäre WW2-Taktik-Reihe wird fortgesetzt

Nach langer Auszeit kehrt die Taktik-Reihe Commandos nächstes Jahr wieder zurück.

Ganze 17 Jahre ist es her, dass zuletzt ein Spiel der Commandos-Reihe erschien. Während Strike Force von 2006 aber ziemlich weit vom Spielprinzip der ersten Spiele abrückte, will man 2024 wieder ein richtiges Commandos veröffentlichen. Origins soll, wie der Name schon andeutet, von der Entstehung der schlagkräftigen Spezialeinheit erzählen.

Was ist über Origins bekannt?

Commandos: Origins wurde erst am 5. Oktober 2023 mit einem kurzen Revealtrailer angekündigt, den ihr auf YouTube ansehen könnt. Allerdings gibt es auch schon einige Infos zu Umfang, Gameplay und Features, die wir gleich hier zusammenfassen:

Story: In Origins geht es um die Ursprünge der aus den Vorgängern bekannten Spezialeinheit. Ihr erlebt, wie sich die sechs Charaktere zum ersten Mal treffen und führt sie gegen die Nazi-Streitkräfte zum Sieg.

In Origins geht es um die Ursprünge der aus den Vorgängern bekannten Spezialeinheit. Ihr erlebt, wie sich die sechs Charaktere zum ersten Mal treffen und führt sie gegen die Nazi-Streitkräfte zum Sieg. Gameplay: In den Missionen führt ihr euer sechsköpfiges Team durch feindliche Lager und müsst dabei taktisch vorgehen, um möglichst unbemerkt zu bleiben. Jede Mission lässt sich dabei auf verschiedene Wege beenden. Ihr könnt euch etwa verstecken, klettern oder Fahrzeuge steuern. Neben primären Zielen erledigt ihr auch optionale Zusatzaufgaben.

In den Missionen führt ihr euer sechsköpfiges Team durch feindliche Lager und müsst dabei taktisch vorgehen, um möglichst unbemerkt zu bleiben. Jede Mission lässt sich dabei auf verschiedene Wege beenden. Ihr könnt euch etwa verstecken, klettern oder Fahrzeuge steuern. Neben primären Zielen erledigt ihr auch optionale Zusatzaufgaben. Umfang: Mehr als zehn Kampagnen-Missionen sollen euch an die unterschiedlichsten Fronten des Zweiten Weltkriegs führen. Vom ewigen Eis der Arktis, über die Wüsten Nordafrikas und unterirdische U-Boot-Basen ist so Einiges dabei.

Multiplayer: Wer Unterstützung braucht, kann auch im Koop-Modus zu zweit spielen. Den Multiplayer könnt ihr entweder online spielen, oder lokal im Splitscreen.

Das ist bisher alles, was wir über das neue Commandos wissen. Das Taktikspiel wird voraussichtlich 2024 erscheinen, einen genauen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht. Wer interessiert ist, kann den Titel aber schon auf die Wunschliste bei Steam setzen.

Wie gefällt euch der erste Blick auf Commandos: Origins? Hattet ihr nach so vielen Jahren schon fast vergessen, dass es die Taktik-Reihe überhaupt gab? Oder wartet ihr seit langer Zeit sehnsüchtig auf ein Commandos 4? Was erhofft ihr euch vom neu angekündigten Nachfolger? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!