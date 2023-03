Escape from Tarkov stellt gerade tausende Cheater an den Internet-Pranger

Escape from Tarkov nimmt gerade wieder Cheater ins Visier

Cheater in Multiplayer-Spielen werden auf die verschiedensten Weisen bekämpft. In Dota 2 werden sie in eine ausgeklügelte Falle gelockt, in Call of Duty: Warzone nahm man ihnen einfach die Waffen weg. Der Extraktions-Shooter Escape From Tarkov stellt gebannte Spielerinnen und Spieler dagegen an den Internet-Pranger.

So kämpft Tarkov gegen Cheater

In den vergangenen Tagen nahmen die Entwickler eine Praxis wieder auf, die sie schon früher betrieben hatten: Mehrere Tausend Nicknames gebannter Cheater wurden in einer riesigen Liste zusammengefasst und für alle sichtbar auf Twitter veröffentlicht. Zuletzt wurden etwa 2.000 Spielerinnen und Spieler gebannt:

Ob diese Meldungen allein die Community besänftigen, darf jedoch bezweifelt werden. Denn das Cheater-Problem von Escape from Tarkov ist ziemlich gravierend. Erst kürzlich hatte ein YouTuber sich dem Thema gewidmet, und will herausgefunden haben, dass mehr als die Hälfte aller Matches von Cheatern geplagt werden:

Vor einigen Tagen verteidigte ein Entwickler daher auch in einem Reddit-Post sein Team: Man würde trotz gegenteiliger Behauptungen sehr wohl daran arbeiten, die Cheater loszuwerden, und in letzter Zeit einige tausend Spieler pro Tag bannen. Die hauseigenen Anti-Cheater-Tools würden ständig verbessert werden, man sei aber auch auf die Mithilfe der ehrlichen Spielerinnen und Spieler angewiesen, die diese Bastarde melden sollen.

Die Community bleibt allerdings weiterhin skeptisch: die Wirksamkeit der Maßnahmen wird angezweifelt. Eine Verbesserung der Lage sei nicht bemerkbar, so wird immer wieder behauptet.

Was passiert sonst gerade in Tarkov?

Wir haben zuletzt den Shooter-Noob Alexander Krützfeldt nach Tarkov geschickt, der euch in seinem Bericht erzählt wie sein Ausflug in die Welt der Hardcore-Shooter gelaufen ist.

2:19 Escape from Tarkov läutet im Trailer den Release der neuen Map Streets of Tarkov ein

Erst im Dezember 2022 erschien nach langem Warten außerdem die neue Map Streets of Tarkov, die euch in ein städtischeres Gebiet mit vielen großen, begehbaren Häusern schickt. Mit dem Update gab es außerdem auch einige neue Waffen, und der Fortschritt aller Spielerinnen und Spieler wurde gewiped.

Spielt ihr auch Escape from Tarkov? Wie gut gefällt euch der Shooter und trefft ihr auch immer wieder auf Cheater? Oder bliebt ihr bisher von betrügerischen Mitspielerinnen und Mitspielern verschont? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!