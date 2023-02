Escape from Tarkov: Cheater plagen 60 Prozent aller Matches - diese Maßnahmen gibt es bereits

In dem Hardcore-Shooter Escape from Tarkov gibt es schon seit längerem große Probleme mit Cheatern. Der YouTuber g0at hat sich nun daran gemacht, herauszufinden, wie groß diese Probleme tatsächlich sind. Das erschreckende Ergebnis lautet: In mindestens 60 Prozent der Matches sind Cheater unterwegs.

Wie hat er das herausgefunden?

Da g0at kein Escape-From-Tarkov-Entwickler ist, hat er euch keinen Zugriff auf Entwickler-Tools. Also musste er kreativer an die Sache herangehen. Er entschied sich dafür, selbst zu cheaten, um andere Cheater zu entlarven. Er nutzte eine Mod, mit der er die Stats und Locations anderer Spieler sehen konnte. Wenn er den Eindruck hatte, dass ein Spieler cheatet, machte er den Wiggle , wie er es selbst nennt. Dabei bewegt er sich abwechselnd nach links und rechts. Wenn sich dann der andere Spieler im selben Zyklus ebenfalls nach rechts und links bewegt, wusste er sicher, dass es sich dabei um einen Cheater handelt.

Dies testete er bei 125 Matches. Die Bilanz: In 60 Prozent der Spiele wurden offensichtliche Cheater entdeckt. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anzahl vermutlich sogar noch höher ist, da er sich bei einigen schlichtweg nicht sicher war und man nicht davon ausgehen kann, dass er alle entdeckt hat.

Wer genug Zeit mitbringt und dem Englischen mächtig ist, kann sich das gesamte Video von g0at hier anschauen:

Welche Maßnahmen gibt es aktuell gegen Cheater?

Der Entwickler Battlestate Games gibt an, dass man täglich tausende Spieler von ihren Servern bannen würde. Dass trotzdem so viele Cheater auftauchen, bedeutet nicht, dass man diese nicht findet. In der Regel bannt man diese Spieler nicht in dem Moment, indem sie bemerkt werden, damit es weniger offensichtlich ist, wie man sie erwischt hat. Dass dieses System aber trotz allem niemals sämtliche Cheater fernhält, ist an dem Video von g0at gut zu sehen.

GameStar-Autor Dennis hat sich 2023 auch an den Hardcore-Shooter herangewagt. In seiner Kolumne verrät er euch, wie es ihm dabei ergangen ist:

Was haltet ihr von Cheatern in Spielen? Seht ihr sie als eine nervige Begleiterscheinung von Online-Spielen an, die euch im Zweifel den Spaß raubt, oder betrachtet ihr sie eher als eine Herausforderung? Habt ihr vielleicht sogar selbst schonmal gecheatet? Wenn ja, in welchem Spiel war das? Schreibt's in die Kommentare!