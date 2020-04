Entwickler Battlestate Games hat einen neuen Patch für Escape from Tarkov veröffentlicht. Wie aus den Patch Notes auf Twitter hervorgeht, konzentriert sich das Update auf wichtige Performance-Verbesserungen. Die Patch Notes lest ihr auf Seite 2 dieser Meldung.

Zuletzt traten vermehrt Beschwerden von Spielern auf: Viele berichteten von nervigen Mikrorucklern und Lags, die während der Raids auftraten. Das Bild fror für kurze Zeit ein, bevor das Spielgeschehen auf dem Bildschirm weiterlief.

Besonders ärgerlich: Die Hänger fanden vermehrt in Feuergefechten gegen Scavs und andere Spieler statt. Wurde man also zu einem ungünstigen Zeitpunkt von einem Lag erwischt, kostete das die Spielfigur mitunter das virtuelle Leben und damit oft auch wertvolle Ausrüstung.

Tomorrow, at 12:00 Moscow time, we plan to start installation of the game update 0.12.4.6617 for #EscapefromTarkov. We plan to complete it within three hours - during this time the game will be unavailable