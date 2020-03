Escape from Tarkov kämpft seit einiger Zeit vermehrt mit Performance-Problemen und Fehlern, die teilweise mit den letzten wichtigen Updates zusammenhängen. Etwa kam mit dem letzten EFT-Update 0.12.4 ein Gewichts-System und Übermüdung in den Hardcore-Shooter, das in der Folge von Spielern stark kritisiert wurde.

Jetzt äußerte sich Chefentwickler Nikita Buyanov via Reddit über den nächsten Patch mit der Versionsnummer 0.12.5. So soll das Update »zu 95 Prozent Optimierungen und Fixes« enthalten, nachdem die Entwickler von Battlestate Games einige Balance-Anpassungen an den kritisierten Features bereits per Hotfixes aufgespielt hatten.

Einen genauen Releasetermin für den Patch nannte der Entwickler nicht, allerdings soll er turnusgemäß im April 2020 erscheinen.

Kleinere neue Features mit 0.12.5

Ganz ohne neue Funktionen muss auch Update 0.12.5 für Escape from Tarkov nicht auskommen, auch wenn die Features nur klein ausfallen. Buyanov schreibt:

"Der nächste Patch 0.12.5 wird zu 95 Prozent aus Korrekturen und Optimierungen bestehen. Er wird aber auch einige Funktionen wie schnelle Heilung nach dem Raid und Post-Effect-Filter enthalten, aber keine zusätzlichen Inhalte."

Die Entwickler hatten versprochen, in Zukunft jeden Monat einen neuen Patch für Escape from Tarkov auf den Weg zu schicken. Dass die Neuerungen bei diesen kleinen Updates geringer ausfallen, ist somit verständlich.

Größere Updates werden im Hintergrund ebenfalls entwickelt. Derzeit warten Spieler zum Beispiel auf die achte Map für Escape from Tarkov. Alle bisherigen Levels könnt ihr in unserer Übersicht zu den Maps von Escape from Tarkov anschauen.

Wenn ihr ganz neu im Spiel seid, haben wir einige Guides für euch vorbereitet. Anfänger können unsere sechs essenziellen Tipps zu Escape from Tarkov nutzen, um sich in der harten Realität des Survival-Shooters zurechtzufinden. Unsere Community hat außerdem vier Tarkov-Tipps für fortgeschrittene Spieler zusammengestellt.