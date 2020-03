Patch 0.12.4.6 für Escape from Tarkov fällt schwer ins Gewicht

Update 0.12.4.6440 für Escape from Tarkov ist live, wie Entwickler Battlestate Games via Twitter mitteilt. Der Patch nimmt Anpassungen am neuen System für Übergewicht und Ausdauer-Müdigkeit vor. Die entsprechenden Änderungen durch das neue System im Hardcore-Shooter stießen bei der Tarkov-Community auf bestenfalls gemischte Reaktionen.

The installation of the 0.12.4.6440 patch for #EscapefromTarkov is complete. You can download it through the game launcher. As always, if you will encounter any bugs or issues please report them to our support center through the game launcher