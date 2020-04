Im Juli 2019 mussten sich die Spieler von Eve Online einer bisher nie dagewesenen Invasion stellen: NPCs brachten eine gigantische und unbesiegbar wirkende Flotte mit sich. Dieser Konflikt soll mit dem kommenden Addon »Eclipse« sein großes Finale finden.

Im April 2020 wird die Erweiterung erscheinen. Und dem zu Beginn dieser News eingebetteten Trailer nach zu urteilen, stehen der Spielwelt Neu Eden von Eve Online düstere Zeiten bevor. Denn die Triglavians halten sich nicht mehr zurück, sondern schicken ihre gesamte Flotte mitsamt Mutterschiffe gegen die Spieler in die Schlacht.

Wie dieser interstellare Konflikt entschieden wird, sollen die Spieler selbst entscheiden.

Was hat es mit der riesigen Invasion auf sich?

Mit der Erweiterung »Into the Abyss« bekam Eve Online eine neue Fraktion: Die Triglavians. Bei ihnen handelt es sich um Menschen, die sich nach der Zerstörung des Eve Gates - das Sprungtor, mit dem die Menschheit in das Spieluniversum kam - mit riesigen Weltenschiffen in das unbekannte Gebiet des »Abyssal Deadspace« zurückzogen.

Berüchtigt wurde die Fraktion dadurch, da sie als erste NPCs von Eve Online in der Lage sind, die Raumstationen der Spieler anzugreifen. Dieser Umstand spaltete die Community: Während sich einige darüber freuten, dass das MMORPG seine eigenen Regeln auf den Kopf stellt, waren gerade größere Corporations - Eve Onlines Version von Gilden - von den Angriffen nach einer Weile nur noch genervt.

Die Machtverhältnisse verschieben sich

Der Entwickler CCP erklärt, dass das Addon »eine neue Machtbalance einläuten« wird. Dafür sollen Events, neue Schiffe und Waffen sowie Anpassungen am Balancing sorgen. Die Spieler werden sich also auf ähnliche umfangreiche Anpassungen einstellen können, wie bereits mit den Fluchtfregatten.

Mit Details hält sich der Entwickler noch etwas zurück. Den Auftakt für Eclipse wird jedoch ein großes PvP-Event darstellen, das am 6. April starten wird. In »The Hunt« dreht sich alles um kleinere Schiffsklassen wie Fregatten und Zerstörer. Euer Ziel ist es hier die Fluchtkapseln von feindlichen Spielern abzuschießen. Als Belohnung können die wertvolle Implantate hinterlassen.