Umgerechnet 22.000 Dollar Beute, kaum Aufwand: Größter Raub in der Geschichte von Eve Online

Mit so einer Ausbeute kann man sich nun in Eve Online auch ordentlich kleiden.

Im Sci-Fi-MMO Eve Online muss man sich vor einigen zwielichtigen Gestalten in Acht geben: Hier wird gemordet und gestohlen. Streng genommen gibt’s das natürlich in eltlichen Spielen, in dem Sci-Fi-MMO nimmt das aber ganz andere Züge an. Hier werden Millionen-Dollar-Schlachten abgehalten und Raubzug im Wert von fünfstelligen Beträgen werden durchgeführt.

Mit umgerechnet 22.000 Dollar haben zwei ausgefuchste Spieler nun einen neuen Rekord aufgestellt – und das mit überraschend wenig Aufwand.

Wie lief der Raubzug ab?

Der Reddit-User Flam_Hill hat seine Vorgehensweise öffentlich gestellt. Während noch ein ehemaliger Rekord von 2017 monatelange Vorbereitung benötigte, mussten Flam_Hill und sein Partner in Crime kaum einen Finger rühren.

Die beiden Diebe bewarben sich für eine Mitgliedschaft bei EHEXP Corporation an – das Opfer der Geschichte. Nach der Mitgliedschaft steuerte Flam_Hill eine steile Karriere an: Nach einer großzügigen Spende konnte er sich schnell für den Posten als CEO bewerben. Die beiden Langfinger stimmten natürlich dafür, während die anderen Mitglieder … einfach gar nicht abstimmten. Und das war das Entscheidende.

Das Wohlergehen und die Sicherheit einer Gesellschaft oder Allianz liegt in der Verwaltung ihrer Führung, die Aktivität dieser Mitglieder ist von größter Bedeutung. Flam_Hill

Nach 72 Stunden wurde die Wahl beendet, Flam_Hill war der neue CEO von EHEXP. Daraufhin wurden alle anderen Spieler mit hohen Positionen entlassen und die Firmenkasse verlor 130 Milliarde ISK – das ist die Ingame-Währung in Eve Online. Aber das hat noch nicht gereicht, auch der letzte Tropfen an wertvollen Gütern wurde beschlagnahmt, darunter auch einige große Raumschiffe.

2,23 billion ISK wurden somit geklaut, was umgerechnet einen Wert von etwa 22.300 US-Dollar hat. Die ISK können zwar nicht in Echtgeld umgetauscht werden, so ein Raubzug ist aber natürlich dennoch beeindruckend.

Seid ihr auch überrascht, wie simpel es doch sein kann, einen großen Raubzug in Eve Online durchzuführen? Spielt ihr selbst Eve Online und seid bereits Opfer eines größeren Diebstahls geworden? Oder seid ihr vielleicht selbst die Strippenzieher hinter einigen beeindruckenden Ingame-Verbrechen? Schreibt es uns gerne in die Komentare!