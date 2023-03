Eve Online: Entwickler verwenden fürs nächste Projekt bei Spielern verhasste Technik

Ein neues Spiel im Eve-Universum soll kommen ... die dazugehörigen Blockchains machen Fans aber keine Hoffnung.

Das Sci-Fi-MMO Eve Online erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Jetzt startet das Studio CCP ein neues Großprojekt – das kurz nach der Ankündigung bereits von Fans zerrissen wird. Das neue Spiel soll nämlich Blockchain-Technologie beinhalten.

Das wissen wir bereits über das Spiel

Das Spiel trägt den Arbeitstitel Project Awakening, wie das Studio auf dem offiziellen Blog bekannt gab. Dabei sollen 40 Millionen US-Dollar vom Firmengiganten Andreessen Horowitz auf dem Tisch landen, um es in die Tat umzusetzen. Ein richtiges AAA-Spiel soll hier also entstehen.

Project Awakening soll im gleichen Universum wie Eve Online spielen und auf Basis von Blockchain-Technologie entstehen - sonst ist allerdings bisher recht wenig zum Spiel bekannt. Die Entwickler geben bisher nur überaus vage Aussagen von sich:

Seit seiner Gründung war es die Vision von CCP Games, virtutelle Welten zu erschaffen, die bedeutsamer sind als das reale Leben. Jetzt, mit den Fortschritten bei Blockchain, können wir ein neues Universum erschaffen, das tief von unserer Expertise in Handlungsfähigkeit und Autonomie der Spieler verknüpft ist. Dadurch können Spieler auf neue Weisen handeln. [...]

Die Community ist nicht begeistert

Blockchain erfreut sich nun wirklich keiner großen Beliebtheit bei Spielern – Stalker 2 sollte ursprünglich NFTs enthalten, nach der umfassenden Kritik von Fans wurde dieser Plan aber wieder verworfen. Auch die Eve-Community zeigt sich Project Awakening überaus skeptisch.

Auf Twitter und Reddit sammeln sich die negativen Reaktionen. So schreibt José Pablo Hernández auf Twitter:

Ooooooh…. Nein, danke. Mal im ernst CCP, ihr werdet versagen, lest mal die Kommentare. Warum denkt ihr, ein Spiel mit Blockchain wäre eine gute Idee? Das ist jetzt schon ein totes Spiel!

Neovenat0r nimmt im wahrsten Sinne des Wortes kein Blatt vor den Mund und postet folgendes GIF:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

João vergleicht das Blockchain-Spiel mit früheren Projekten von CCP:

Und schon wieder ein totes Projekt. Wann wird CCP lernen, dass Spieler zuerst gute Spiele haben möchten? Wahrscheinlich wird das obendrauf noch ein weiteres geldmelkendes System. Ich werde das nicht anfassen.

CCP hat wahrlich eine ganze Reihe an gefloppten Spieleprojekten vorzuweisen: Der Free2Play-Shooter Dust 514 hat drei Jahre überlebt, bis es eingestellt wurde. Project Legion sollte ein weiterer Shooter werden, der aber doch nicht erschien. Dafür kam dann Project Nova, das aber auch nie das Licht des Tages erblickte. Ob also nun Project Awakening tatsächlich erscheint - besonders nach diesem harten Feedback – bleibt abzuwarten.

Hättet ihr Lust auf das EVE-Spin-off oder schließt ihr euch der starken Kritik-Welle an? Sind Blockchain-Spiele in euren Augen vielleicht gar nicht so übel, oder seid ihr strikt dagegen? Wie interpretiert ihr die Aussagen von CCP? Würdet ihr euch auf einen neuen Shooter freuen oder wäre euch ein frisches MMO lieber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!