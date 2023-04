20 Jahre alter MMO-Klassiker führt Lootboxen ein und bereut es sofort

Es war nur ein Intermezzo: Lange hielten die Lootboxen in Everyquest 2 nicht durch.

Sie kamen und waren alsbald wieder verschwunden: Lootboxen in Everquest 2 Libant Evernight Heritage Crates genannt. Nur wenige Tage, nachdem Entwickler Daybreak den Ingame-Shop eingeführt hatte, überrollte ihn eine Welle des Unmutes aus seiner Spielerschaft.

Was hat es mit den Lootboxen auf sich?

Das Portal MOOBomb berichtete, wie die Crates von den Fans rasch Pay-to-Raid-Boxes getauft wurden. Denn bei Beutezügen in High-End Dungeons sollen sie eindeutig die Chance auf hochklassige Ausrüstung erhöht haben. Wenig verwunderlich ebbte die Flut an Kritik in den folgenden Tagen nicht ab. Der Widerstand der Everquest 2 - Community hatte Erfolg:

In einem Forumspost ruderten die Entwickler Daybreak rasch zurück:

Nach Hören eures Feedbacks und interner Diskussion haben wir entschieden, die Libant Evernight Heritage Crates aus dem Ingame-Martkplatz zu entfernen. Wir haben vernommen und verstanden, dass die Kisten für Elemente standen, die unseren geteilten Werten widersprechen. Daybreak

In Zukunft möchte Daybreak ein spezielles Forum eröffnen, um für größere Updates im Vorfeld der Veröffentlichung auf den Live-Servern Feedback einzuholen.

Allerdings sorgte die Ankündigung nicht unbedingt für Klarheit, wie es Reddit-Nutzer Prsent_End_6886 auf den Punkt bringt: Was auf Erden soll das mit den geteilten Werten genau bedeuten?

Komplett auf derartige Mechaniken möchte Entwickler Daybreak allerdings trotz Rückzug nicht verzichten. Es wird neue Lootboxen geben - nur wie die aussehen, ist noch offen, stellt Daybreak klar: Wir werden in Zukunft eine andere Kiste mit einem ähnlichen Format wie frühere Boxen anbieten.

Blick in die Glaskugel: Es ist leider relativ schwer, abzuschätzen, was Daybreak damit meint. Wahrscheinlich aber beziehen sie sich auf Items, die zwar Boni wie mehr Erfahrung gewähren, aber eben nicht tief in den Endgame-Ökonomie eingreifen. Es bleibt zu hoffen, dass Sie aus dem Aufbegehren ihrer Spielerschaft gelernt haben, wie weit sie gehen können.

Was haltet ihr von Lootboxen in Everquest 2 und allgemein? Schließt ihr euch der Reaktion aus der Spielerschaft an? Oder seht ihr vielleicht die spielerischen Vorteile durch Echtgeld-Boxen gar nicht so kritisch? Und was glaubt ihr, was die Everquest 2-Entwickler für die Zukunft von Lootboxen geplant haben? Erzählt uns doch gerne von eurer Meinung in den Kommentaren!