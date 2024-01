Exodus: Zum großen Rivalen von Mass Effect 5 sind still und heimlich haufenweise neue Infos aufgeschlagen

Die Traveller nehmen in Exodus eine zentrale Rolle ein.

Wie lange wir noch auf Mass Effect 5 warten müssen, das steht in den Sternen - oder ist verborgen hinter Massenrelays. Doch zum Glück ist ein weiterer Titel in Entwicklung, der vorhat, diese Lücke noch 2024 zu füllen: Exodus.

Im Zuge eines Q&A haben die Entwickler nun einige weitere Details zu dem Science-Fiction-Rollenspiel verraten.

Gefährten, Zeitdilatation und Inspirationen

Wer sich für die komplette Fragerunde als Video interessiert, schaut am besten beim offiziellen Youtube-Kanal von Archetype Entertainment vorbei. Wir fassen für euch im Folgenden die zentralen Informationen zusammen:

Der Hauptcharakter wird voll vertont

Das Spiel soll Freiheit bei der Erkundung gewähren, linear soll es auf keinen Fall sein.

Die Entwickler versprechen, viel Wert auf das Ende sowie den Einfluss der Entscheidungen im Spielverlauf darauf, zu legen.

2:36 Exodus: Das neue SciFi-Rollenspiel von Bioware-Veteranen zeigt erstes Gameplay

Die Menschen sind ähnlich wie zu Beginn in Mass Effect in der Rolle einer schwächeren Spezies auf der galaktischen Bühne.

Als Inspirationen dienen unter anderem Interstellar, Dune sowie vergangene IPs an denen Mitglieder des Teams mitgewirkt haben: zum Beispiel: Baldur's Gate, Star Wars und Dragon Age.

Handlungsort und Wissenschaft

Als Spielort wird der Omega-Centauri-Sternencluster dienen. Dabei handelt es sich um ein real existierendes, rund 12 Milliarden altes Gebilde innerhalb der Milchstraße. Er ist mit seinen rund 150 Lichtjahren Durchmesser und rund 10 Millionen Sternen der massereichste Kugelsternhaufen unserer Milchstraße.

Zwischen uns und dort liegen etwa 17.000 Lichtjahre. Wer mehr wissen möchte, schaut gerne hier auf Wikipedia. Die Entwickler wählten diesen Bereich für Exodus aus, da es sich dabei um eine uralte Region unserer Galaxie handelt. Diese und weitere besondere Eigenschaften der Region sollen für das Spiel wichtig werden.

Zeitdilatation: Hinter einem großen Wort steckt die ganze Dramatik von Reisen mit enorm hohen Geschwindigkeiten. Wer sich rasch fortbewegt, für den vergeht die Zeit langsamer. Wer hats entdeckt? Einstein! Und in Exodus soll dieser in Spielen stets ignorierte oder dank alternativer Technik (Subraum, Warp, Hyperspace...) umgangene Aspekt, ein wichtiger Pfeiler des Storytellings werden.

Wer sich für unsere exklusiven Einblicke in den Titel der Mass-Effect-Veteranen interessiert, schaut direkt in unsere Preview rein.

Und wer möchte, kann sich für weitere Informationen sowie Ingame-Gegenstände auch als Gründer auf der offiziellen Homepage von Exodus registrieren.

Was meint ihr zu Exodus? Gefällt euch der Ansatz der Entwickler und wirkt auf euch das erste Gameplay stimmig? Ist es eine gute Idee, die in der Physik verankerten Folgen von extrem schnellen Reisen zu berücksichtigen? Oder befürchtet ihr, dass das eher chaotisch und allzu verwirrend ausfallen könnte? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.