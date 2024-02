Exodus will sein Universum mit spannenden Spezies, Fraktionen und Geschichten füllen.

Exodus haben wir euch vor einer Weile vorgestellt: Es wird ein Sci-Fi-Rollenspiel, in dem es um Weltraumreisen, den Kampf ums Überleben der Menschheit, eine Crew aus Menschen und Aliens sowie die Konsequenzen unserer Entscheidungen geht.

Klingt nach Mass Effect? Oh ja, Exodus dürfte ein ernstzunehmender Konkurrent für Bioware werden. Zumal einige ehemalige Angestellte des legendären Studios an Bord sind.

Am Spiel arbeiten zahlreiche erfahrene Entwickler, die gemeinsam das neue Studio Archetype Entertainment gegründet haben. Wie jetzt in einer Pressemitteilung veröffentlicht wurde, sind außerdem bekannte und sehr erfahrene Co-Entwickler mit an Bord: Certain Affinity.

2:36 Exodus: Das neue Sci-Fi-Rollenspiel von Bioware-Veteranen zeigt erstes Gameplay

Woran Certain Affinity bereits gearbeitet hat

Auch wenn euch der Name des Studios vielleicht nicht sofort was sagt, stehen die Chancen gut, dass ihr mit ihren Werken bestens vertraut seid. Das unabhängige Studio hat an vielen bekannten (Shooter-) Marken mitgearbeitet, darunter:

Das Studio ist spezialisiert auf Action-Spiele und an Ballereien wird es in Exodus wohl nicht mangeln – schließlich begebt ihr euch darin in ein extrem gefährliches Universum.

Der CEO von Certain Affinity, Max Hoberman, zeigt sich begeistert von Exodus, an dem sie im Geheimen schon seit 2022 mitwirken:

Als eines der weltweit führenden unabhängigen Studios haben wir an einer Vielzahl großartiger Spiele gearbeitet, aber keins ist mit dieser aufregenden neuen Sci-Fi-Marke Exodus vergleichbar. Unsere Mission ist es, in der gesamten Entwicklung Mehrwert zu schaffen und die Bemühungen zu unterstützen, Spielern auf der ganzen Welt dieses erstaunliche Storytelling-Erlebnis zu bieten.

Exodus hat einige spannende Ideen, die es von anderen Genre-Kollegen abheben sollen. Wie genau das gelingen soll und warum Zeitsprünge eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen werden, erfahrt ihr in der oben verlinkten Preview.

Wir haben euch außerdem nochmal die bekannten Infos zum nächsten Mass Effect dazu gepackt. Wann wir das alles spielen können? Das steht in den Sternen: Weder ME5 noch Exodus haben bisher ein Release-Datum.