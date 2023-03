Wer will, kann schon ab dem 17. März Horden von Dino-Invasoren in der Beta platt machen.

Für den neuen Dinoshooter Exoprimal von Capcom wurde nicht nur ein Releasetermin bestätigt, sondern zeitgleich auch eine offene Beta. Hier die wichtigsten Infos im Überblick:

Beta-Termin: Im Zeitraum vom 17. bis 19. März könnt ihr Exoprimal kostenlos runterladen und ausprobieren. Den Download findet ihr über die offizielle Beta-Webseite.

Release-Termin: Erscheinen soll der PvPvE Action-Titel, in dem ihr gemeinsam mit vier Mitspielern Horden von Dinos und andere Teams bekämpft, am 14. Juli.

Game Pass: Exoprimal wird neben Steam sowie den Last- und Next-Gen-Konsolen auch direkt im Game Pass verfügbar sein. Dank übergreifendem Matchmaking könnt ihr zusammen mit Freunden auf jeder beliebigen Plattform zocken.

Mit einem neuen Gameplay-Video stimmt Capcom auf den Horde-Shooter ein:

2:51 Zähne, Stahl und Explosionen soweit das Auge reicht: Exoprimal hat einen Releasetermin

Was ist überhaupt Exoprimal? Der Name Exoprimal setzt sich aus den zwei zentralen Elementen des Spieles zusammen: Exo-Suits und Primal als das englische Wort für urzeitlich. Letztere sind selbsterklärend, sie sind die in Massen auftretenden - wortwörtlich - vom Himmel fallenden Gegnerhorden.

Egal ob Raptoren, T-Rex oder andere Viecher aus längst vergangenen Epochen, sie alle wollen euch aus den Mechanzügen rausbeißen, schlagen, trampeln oder sonst wie eurem Widerstand ein Ende setzen. Zu allem Überfluss wollen euch auch noch andere Squads im PvP ans Leder (beziehungsweise ans Metall).

In Mech-Anzügen auf Mission

Die Suits lassen sich drei verschiedenen Klassen zuordnen: Angriff, Tank und Unterstützung. Das Spiel wird verschiedene Spielmodi bieten.

Dazu zählen auch Varianten, in denen nur das gegnerische Team zu bekämpfen ist - der Dinoregen bleibt aus. Die Hauptspielmodi gegen Dindos unterteilen sich so:

Dinosaur Cull – Eine bestimmte Art Dino muss bekämpft werden

– Eine bestimmte Art Dino muss bekämpft werden VTOL Defense – Die Teams müssen ein abgestürztes Luftfahrzeug verteidigen

– Die Teams müssen ein abgestürztes Luftfahrzeug verteidigen Data Key Security – Ein wertvolles Objekt muss zu einem Zeilpunkt eskortiert werden

– Ein wertvolles Objekt muss zu einem Zeilpunkt eskortiert werden Omega Charge – Die Teams müssen mit einer Superwaffe einen bestimmten Dino erledigen

– Die Teams müssen mit einer Superwaffe einen bestimmten Dino erledigen Energy Taker – Ein Wettsammeln von Energie. Wer nach einer gewissen Zeit am meisten hat, gewinnt.

Die Geschichte des Spiels wird durch Zwischensequenzen erzählt, die durch geschlagene Schlachten in Dino-Survival freigeschaltet werden.

Warum GameStar-Redakteur Vali durchaus angetan war, aber auch ein paar Sorgenfalten nicht verbergen konnte, lest ihr in seiner Preview zu Exoprimal.

Exoprimal wird auch einen Battlepass mit kosmetischen Belohnungen haben. Als Technik-Grundgerüst kommt übrigens die RE Grafikengine zum Einsatz, die ursprünglich 2014 für Resident Evil 7 entworfen wurde und auch bei anderen Capcom-Titeln wie Monster Hunter Rise im Einsatz ist.

