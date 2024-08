Exploit-Alarm in Diablo 4: Blizzard zieht die Notbremse und droht mit harten Strafen

Wenn euch euer Diablo 4 Account lieb ist, solltet ihr einen großen Bogen um den neuen Exploit machen.

Blizzard hat den Handel in Diablo 4 vorübergehend gestoppt, nachdem ein neuer Dupe Exploit die Ingame-Wirtschaft der fünften Season stark beeinträchtigt hatte.

Ein solcher Dupe Exploit ermöglicht es Spielern, wertvolle Gegenstände zu duplizieren, was zu einem Überangebot an normalerweise seltenen Gegenständen führt. Besonders betroffen waren dieses Mal stapelbare Gegenstände, die nun in großen Mengen in den Inventaren der Spieler und externen Trading Websites auftauchen - und dort die Preise in den Keller gehen lassen.

Adam Fletcher, Community Manager bei Blizzard, bestätigte die Maßnahmen und erklärte, dass der Handel deaktiviert wurde, während das Problem weiter untersucht wird:

Wir werden den Handel mit Diablo IV deaktivieren, während wir ein mögliches Duplizierungsproblem untersuchen. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung und werden Sie darüber informieren, wann der Handel wieder verfügbar sein wird, sobald wir weitere Untersuchungen durchgeführt und alle zu lösenden Probleme identifiziert haben.

Der Exploit wurde offenbar erstmals in einem Livestream chinesischer Spieler auf der Website BiliBili entdeckt, was aber nicht bedeutet, dass er dort seinen Ursprung hat.

Blizzard droht mit Konsequenzen

Es ist nicht das erste Mal, dass Diablo 4 mit solch einem Dupe Exploit zu kämpfen hat.

Bereits in der ersten Saison musste der Handel aufgrund eines ähnlichen Vorfalls ausgesetzt werden. Damals konnte das Problem innerhalb eines Tages behoben werden, wie lange die Behebung dieses Mal dauern wird, bleibt abzuwarten.

Blizzard warnt außerdem, dass Spieler, die den Exploit ausnutzen, mit Konsequenzen gemäß den Nutzungsbedingungen rechnen müssen.

Dazu können Strafen wie vorübergehende Suspendierungen oder permanente Sperren eures Kontos gehören. Angesichts der aktuellen Situation bleibt zu hoffen, dass Blizzard das Problem schnell in den Griff bekommt, damit die Spieler die fünfte Saison ungestört genießen können.