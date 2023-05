F1 23 bringt wohl ein Feature zurück, das Fans schmerzlich vermisst haben

In F1 23 soll es endlich wieder einen intensiveren Story-Modus geben, der eure Karriere aufpeppt.

Kennt ihr noch Devon Butler? Nein? Solltet ihr aber, zumindest wenn ihr dieses Jahr das kommende EA Sports F1 23 spielen möchtet. Denn dieser junge, äußerst unsympathische Mann hat bereits in den Serienablegern von 2019 und 2021 eine tragende Rolle gespielt und kehrt nun offenbar ein drittes Mal ins Cockpit zurück.

Denn der Breaking Point genannte Story-Modus soll in F1 23 wieder am Start sein. Eine offizielle Ankündigung des diesjährigen Rasers sowie eine damit einhergehende Bestätigung des Story-Comebacks steht zwar noch aus, es gibt aber einen deutlichen Wink mit dem Zaunpfahl seitens des Entwicklerstudios Codemasters.

Ein neues F1-Team stellt sich vor

In einem jüngst veröffentlichten Video gibt sich der Formel-1-Rennstall Konnersport Racing Team die Ehre und stellt Teamführung sowie Fahrer-Lineup vor. Dazu gehört auch der bereits erwähnte Unsympath Devon Butler, der in gewohnt arroganter Manier darüber spricht, wie er die Konkurrenz in Grund und Boden fahren will. Ihr seht schon: Die Klischee-Keule wird hier wieder groß geschwungen.

Selbst als passionierter F1-Fan habt ihr noch nie etwas vom Konnersport Racing Team gehört? Keine Sorge, ihr habt keine wichtige Ankündigung verpasst - es handelt sich hierbei bloß um ein fiktives elftes Team, dass aus der Ideenschmiede der Entwickler stammt und als sicheres Indiz für das Comeback des Story-Modus in F1 23 gedeutet werden kann.

Als Host für die Präsentation fungiert die echte Formel-1-Moderatorin und Sky-Expertin Naomi Schiff. Die äußerst sehenswerte weil stimmig inszenierte Team-Präsentation könnt ihr euch hier in voller Länge anschauen:

8:27 Ein neues Formel-1-Team wird enthüllt! EA Sports F1 23 läutet Comeback des Story-Modus ein

Welche Neuerungen soll es noch in F1 23 geben?

Viel ist derzeit noch nicht zum neuen Serienteil bekannt. Das könnt sich aber schon in Kürze ändern, denn der offizielle Reveal seitens Codemasters und Publisher EA soll schon in Kürze erfolgen. Genauer gesagt soll es ab dem 1. Mai 2023 losgehen.

Gerüchte sprechen bislang von einem überarbeiteten Forschungs- und Entwicklungs-System. Außerdem wird erwartet, dass der bei Fans unbeliebte Modus F1 Life ebenfalls seinen Weg in den neuen Teil findet. Dort können sich Spieler mit sogenannten Pitcoins - optional aber auch für Echtgeld - neue modische Oufits für ihren Avatar oder Supercars für eine schnelle Spritztour kaufen.

Was genau uns mit F1 23 erwartet, dürfte schon bald feststehen. Solltet ihr euch bis dahin noch die Zeit mit der Formel 1 des Vorjahres vertreiben wollen, haben wir einige richtig gute Spiele für euch herausgesucht:

Wie steht es um euer PS-Level? Habt ihr schon richtig Bock auf EA Sports F1 23? Würdet ihr euch über ein Comeback des Story-Modus Breaking Point freuen oder stehen ganz andere Verbesserungen und Neuerungen ganz oben auf euer Wunschliste? Oder seid ihr schon längst in die Box gefahren und habt euren F1-Helm für immer an den Nagel gehängt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!