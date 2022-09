So habt ihr Fallout 1 noch nie gesehen: KI verleiht 25 Jahre alten Figuren neuen Glanz

Wenn KIs Bilder erstellen, wird es oft seltsam, wirr oder gruselig. Was einem Fan jetzt mit niedrig aufgelösten Charakter-Sprites des 25 Jahre alten Fallout 1 gelungen ist, grenzt dagegen an digitaler Magie.

Er verwendete das Bild- und Text-Generierungs-Modell Stable Diffusion, um die alten Figuren mithilfe von Bildvorgabe und Texteingaben neu zu generieren. Die Charaktere sind knackscharf, hochdetailliert und spiegeln die Tonalität der krümeligen Originale erstaunlich glaubhaft wider.

Wir bekamen vom Reddit-Nutzer Misha_Vozduh die Erlaubnis, eines der von ihm erzeugten Bilder für das Titelbild dieses Artikels zu verwenden. Weitere Bilder teilte ein Nutzer auf Twitter:

Wie gelang das?

Am Beispiel der rechten Seite unseres Titelbilds: Misha_Vozduh gab das Original-Sprite als Vorgabe in die KI ein und ergänzte um diverse Begriffe, die dem Modell helfen sollten, die fehlenden Details aufzufüllen. Die Begriffe lauteten:

woman in metal armor mad max fallout, modern style, detailed face, beautiful face, by greg rutkowski and alphonse mucha, d & d character, in front of an urban background, digital painting, concept art, smooth, sharp focus illustration, artstation hq

Damit war die KI anscheinend in der Lage, ein Bild zu erstellen, dass so auch von einem professionellen Charakterdesigner stammen könnte. Und im Betrachter vielleicht auch den Wunsch nach einem Remake von Fallout 1 weckt, das Rechteinhaber Bethesda bislang aber nicht angekündigte.

Wie der Tweet oben zeigt, wiederholte der Macher das Prozedere mit anderen Sprites aus Fallout 1. Und die KI lieferte ab, jedes Mal mit einer sehr detaillierten Figur, die gut den Stil des Originals wiederspiegelt.

Für zünftige Fallout-Stimmung braucht es dieser Tage allerdings weder KI noch Fallout, wie das Spiel Miasma Chronicles beweisen will:

Mächtige KIs

Anhand der Bilder lässt sich erahnen, dass KI-Bildgenerierung inzwischen so weit vorangeschritten ist, dass sie beruflichen Grafikdesignern bald ernsthafte Konkurrenz machen könnte.

Unterschiedliche KI-Programme erzeugen beispielsweise komplexe Bilder aus reinem Text. Oder sie versuchen, Videospielhelden in echte Menschen zu verwandeln, was mitunter zu den kuriosesten Ergebnissen führt:

Auch im schreibenden Gewerbe schweben derlei Gefahren über allem, beispielsweise erzeugt die Sprach-KI hinter DeepL schon seit Jahren nahezu perfekte Übersetzungen binnen weniger Sekunden.

Was haltet ihr von den KI-generierten Charakteren aus Fallout 1? Würdet ihr euch ein Remake wünschen? Schreibt uns gerne in den Kommentaren!