Wenn Fallout 3 auch die Oblivion-Behandlung bekommt, muss sich eine Sache ändern, sagt ein Ex-Entwickler

Sheriff Simms könnte 2026 oder 2027 in Megaton wieder für Recht und Ordnung sorgen.

Ihr habt es sicher schon mitbekommen: Nach dem erfolgreichen Release von Oblivion Remastered brodelt die Gerüchteküche um ein mögliches Fallout 3 Remaster gewaltig.

Doch was müsste Bethesda wirklich anpacken, damit der Ausflug ins postapokalyptische Washington nicht nur ein grafisches Update, sondern ein echter Fortschritt wird? Ein Ex-Bethesda-Entwickler hat dazu eine klare Meinung – und die betrifft vor allem ein zentrales Spielelement.

Das große Sorgenkind von Fallout 3

Bruce Nesmith, ehemaliger Quest Designer und Autor bei Bethesda, hat im Interview mit VideoGamer kein Blatt vor den Mund genommen.

Die Schusswechsel in Fallout 3 waren seiner Meinung nach schlichtweg nicht gut und sind im Vergleich zu heutigen Standards und selbst zu Fallout 4 deutlich ins Hintertreffen geraten. Während Fallout 3 damals der erste Shooter-Versuch von Bethesda war, wurde das Gunplay erst mit Fallout 4 wirklich auf ein zeitgemäßes Niveau gehoben.

Nesmith sagt dazu sinngemäß: Was ihr in Fallout 4 gesehen habt, zeigt, welche Änderungen Bethesda für nötig hielt. Fallout 3 war ein Rollenspiel mit Schusswaffen, aber kein echter Shooter – und das hat man gemerkt.

Für ein Remaster wäre es laut Nesmith essenziell, die Feuergefechte grundlegend zu überarbeiten, damit Fallout 3 auf dem heutigen Markt bestehen kann.

Der Vergleich mit Oblivion Remastered liegt auf der Hand: Dort wurden nicht nur die Optik und Performance aufpoliert, sondern auch das Kampfsystem, die Benutzeroberfläche und viele spielmechanische Details modernisiert.

Nesmith erwartet, dass Bethesda bei einem Fallout 3 Remaster einen ähnlichen Weg einschlägt – sprich: Das Gunplay muss mindestens auf das Niveau von Fallout 4 gehoben werden.

Falls euch jetzt beim Gedanken an ein Fallout 3 Remastered das Wasser im Mund zusammenläuft, müsst ihr allerdings Geduld haben: Insider wie NateTheHate rechnen frühestens 2026 oder 2027 mit einer Veröffentlichung, da Bethesda erst kürzlich Oblivion Remastered veröffentlicht hat und parallel an The Elder Scrolls 6 sowie weiteren Projekten arbeitet. Mehr dazu lest ihr oben in der Link-Box.