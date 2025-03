»So habe ich mir das 2008 als Kind vorgestellt« - Das Intro von Fallout 3 sorgt in neuer Version für offene Münder

Die Power Armor sieht auch in der Unreal Engine 5 wuchtig und bedrohlich aus.

Nach den Vorgängern wechselte Fallout 3 zum ersten Mal von der Iso-Perspektive in eine wahlweise Third- oder First-Person-Ansicht. Doch die spielerische Neuausrichtung schadete der Reihe nicht - eher im Gegenteil. Deswegen wundert es auch nicht, dass ein Fan-Projekt, welches das Intro von Fallout 3 in der Unreal Engine 5 nachstellt, für viel Freude und nostalgische Gefühle sorgt.

Wenn Fallout 3 im Jahr 2024 erschienen wäre

Unter dieser Prämisse hat ein Fan mit dem Namen R. G. Surota auf YouTube das Intro des dritten Fallout in Unreal Engine 5 hochgeladen und natürlich vorher selbst nachgebaut.

Das Projekt entsprang, so Surota, seiner Leidenschaft für die Fallout-Reihe und ist ein persönliches Hobby, das auch als Übung für die eigenen Fähigkeiten gedacht ist.

1:54 Fallout 3: Fan baut das Intro des Rollenspiel-Klassikers in Unreal Engine 5 nach.

Autoplay

Wichtig: Es handelt sich nicht um den Beginn eines Remake-Projektes für Fallout 3 selbst. Surota betont deutlich, dass es keine direkte Verbindung zur Modding-Community gibt.

Allerdings stammen einige der verwendeten Models von der Fallout-4-Mod The Capital Wastelands, über die wir bereits berichtet haben. Andere Assets stammen direkt aus dem Unreal Engine Marketplace und ein kleiner Teil von Surota selbst.

Fallout-Veteranen dürfte bereits aufgefallen sein, dass es sich um keine hundertprozentige Kopie des Original-Intros handelt. Der Fan erklärt, dass einige Ideen aus den Storyboard-Konzepten des offiziellen Artbooks zu Fallout 3 stammen.

Die UE5-Version zeigt etwas mehr von der Umgebung, die Scheiben des Busses sind durchsichtig und gewähren in Blick auf die Gebäude, und auch die Person in der Power Armor ist deutlich länger im Bild.

Das sagen die Fans

Unter dem YouTube-Video gibt es viel Lob für die Arbeit von Surota, einige Kommentatoren erinnern sich an ihre ersten Stunden mit Fallout 3 im Jahr 2008.

»So habe ich es mir vorgestellt, als ich 2008 ein Kind war.« - @JFM-FTW

»Ich werde nie vergessen, wie ich dieses Spiel direkt zur Veröffentlichung gespielt habe. Die guten alten Zeiten.« - @Antiablo

»Einer meiner Favoriten, großartige Arbeit mit dem Intro-Remake. Ich wünschte, sie würden ein Remake von Fallout 3 in dieser Qualität machen und Siedlungen und andere Bereiche zum Bauen haben.« - @jasonwayne7358

Fallout 3 steht bei vielen Fans der Reihe hoch im Kurs. In unserem Community-Ranking habt ihr den 3. Teil übrigens auf Platz 3 gewählt. Allerdings mit sehr geringem Abstand zum 2. Platz. Im internen Ranking der GameStar-Redaktion kommt das Spiel sogar auf den 2. Rang. Ihr findet die Artikel sowohl zu eurer als auch unserer Bestenliste oben in der Box.