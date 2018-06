Fallout 76 ist aktuell in aller Munde. Die Gerüchteküche brodelt, ob es sich um ein Online-Survival-Spiel handelt oder doch um einen waschechten Nachfolger zu Fallout 4. Doch zwischen all diesen großen Spekulationen köchelt ein weiteres Gerücht in den Weiten des Internets: Zur E3 2018 soll ein Remaster von Fallout 3 angekündigt werden.

Informant ist der Reddit-User SoMeh, der mit Fallout: Vault 76 bereits die Ankündigung von Fallout 76 ziemlich korrekt vorhergesagt hat. Darüber hinaus behauptet er, dass auch eine geleakte Übersicht des Nintendo-Showroom-Plans echt sei.

Auf selbiger Liste steht Fallout 3 Anniversary, ein Remaster des dritten Teils. Natürlich bezieht es sich in dem Kontext auf eine Nintendo-Switch-Version, aber natürlich wäre auch eine PC-Fassung denkbar. Auf Reddit bezweifeln einige User die Echtheit des Dokuments, schließlich könne ja jeder mit Word eine Liste zusammentippen.

Spätestens zur E3 2018 werden wir erfahren, ob ein Remaster zu Fallout 3 tatsächlich kommt. Dass Bethesda der Idee grundsätzlich offen gegenübersteht, hat der Publisher zumindest mit der Special Edition von Skyrim bewiesen. Sollte so eine Neuauflage tatsächlich für PC erscheinen, können sich Modder schon mal auf reichlich Werkelei freuen.

